影／有貓膩？沈富雄自曝曾引介輝瑞每劑10歐元...最後連門都沒有

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情嚴峻，各界憂心台灣疫苗量不足；中央流行疫情指揮中心昨則預告，6月將有200萬劑疫苗到貨，8月底可達1000萬劑疫苗到手。對此，前民進黨立委沈富雄26日則在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，先前執政團隊對外稱有20條線在推銷Pfizer（輝瑞）疫苗，自己也是其中一條，而這條線的源頭是德、美，不受上海復星製藥的管轄，最大量可賣台灣1000萬劑，但「我跟你講！我連『門』都沒有！」

沈富雄在節目中提及，現在疫苗很重要，而執政團隊也跟大家說疫苗夠、什麼時候要進來多少，並稱有20條線在推銷Pfizer（輝瑞）疫苗。他指出，這20條線中，很多是可以越過上海復星、直接跟歐洲、美國進，且不是中國大陸製造、不在中國大陸的總經銷範圍內，「他（中央）還是不要，所以這個是有『貓膩』啊！」

沈富雄說，中央如今稱不考慮，是因為沒人來申請，「我告訴你，你想申請『連門都沒有』」，中央不給大家申請的「門」，卻反過來說沒人來申請，「這個其實一言難盡啦！因為我也是那20條線裡面的一條！」

「這是第一個我講得這麼白的」沈富雄進一步透露，自己那條線的源頭，就是Pfizer的國外部前副總裁，以及BioNTech（BNT）的重要負責人，分別是德國、美國人，且一開始賣100萬劑、成功後500萬劑，最大量可賣台灣1000萬劑，「這個量不少喔！」至於價錢，開價為10歐元，「你要知道，當初林全代表東洋時，是31元美金！」

沈富雄並說，這條疫苗線的藥，是在密西根做的，所以不受上海復星製藥的管轄。主持人楊文嘉追問「那為什麼不買？」讓沈直呼「我跟你講！我『門都沒有』！」

沈富雄解釋，自己跟總統府聯絡了，好不容易說服府方試試看，「結果他跟對方沒有談，就送了一個電郵，稱『我們已經夠了，不再買』」，但疫苗真的夠嗎？現在指揮中心對外放話，稱台灣會有4000萬至5000萬劑疫苗，而若真的有5000萬劑，確實是夠的，「但是什麼時候來？5000萬劑中有沒有含國產？國產可不可以打？又國產打了後，疫苗護照是不是能（得到）許可？」

他直言，現在問陳時中這些敏感問題，陳都不說，包含什麼品牌、什麼時候要來，還稱這是國安機密、國際上有人不想讓台灣太高興，「但是我拉的線，是不通過上海的啊！也應該沒有中國大陸因素」「我覺得他已經鐵了心不買了，但是你要向跟國人解釋，我（數量）夠了，那在幾月以前，我會讓大家都有疫苗可以打。」「他從來不講清楚喔！」

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