萬華茶室女轉戰南投陪侍引爆疫情　法務部下令要速查嚴辦

▲按摩女確診引爆南投疫情。（圖／資料照片）

記者黃翊婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。法務部隨後發表新聞稿表示，檢調將速查嚴辦疫情假訊息、有染疫之虞仍違法從事特種行業而涉及防疫犯罪等案件，民眾如果曾接觸萬華茶室，仍全國到處趴趴走，例如「草屯東方紅七陪侍小姐確診，全來自萬華」，都將交由台灣高等檢察署督導所轄檢察機關依法嚴辦。

法務部強調，自5月19日全國啟動三級防疫警戒之後，包括檢察、調查、廉政、矯正、行政執行5大系統，都採取加嚴、加大防疫限制規範，尤其是矯正機關，已經暫停一切可能外來感染源的接觸，並輔以科技設備辦理接見，力求收容人安全群聚，行政執行機關也不間斷地強力執行未戴口罩遭罰不繳等違反防疫遭裁處案件。

▲萬華茶室周遭大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

法務部認為，此刻國內疫情嚴峻，卻屢有惡意散布疫情的假訊息，企圖擾亂防疫秩序進而影響社會安定，部長蔡清祥特別要求檢調機關要深入溯源追查，並及時澄清，台灣高等檢察署日前也成立「查察疫情不實訊息督導小組」，與調查局、內政部警政署刑事警察局建置「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，以及聯繫窗口，同時各地方檢察署也成立專責小組或指定專責檢察官溯源偵辦，全力揪出散布假消息之人，依法嚴懲，也請民眾不要相信或轉傳假訊息。

最後，法務部表明，民眾不論是快篩陽性或仍在等待PCR核酸檢測結果，如果曾與萬華茶室有接觸而有染疫之虞，還全國到處趴趴走，例如媒體報導的「南投新增8確診，6例與萬華有關」、「草屯東方紅七陪侍小姐確診，全來自萬華」或「秀妃養生館在彰化縣政府宣布八大行業暫停營業之後，仍違法私下營業，導致消費者染疫」等等，都將交由台灣高等檢察署督導所轄檢察機關依法嚴辦，期望全民與政府合作，齊心抗疫，共同守護家園。