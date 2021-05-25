苗栗4+2足跡公布！嬤孫同染疫　曾開車到台北、頭份早市買菜　

▲苗栗縣新增2例確診者，與24日確診案例為一家人，其中1人年紀僅3歲，縣府也召開說明會公布足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

本土疫情持續延燒，指揮中心25日宣布，新增281例本土病例，校正回歸261例，其中苗栗新增2例（案5429及5430），共計6人確診；縣長徐耀昌25日下午3時召開疫情說明會表示，2例為24日確診（案4906）之家屬，最小年紀案5429只有3歲；另案5430足跡至台北接孫回苗栗及頭份早市。

縣長徐耀昌指出，案5429、案5430為苗栗縣個案，為本縣24日確診個案4906之同住家屬，疫情調查如下，案5429，男性，3歲，平日由案5430在家中照顧，案5430，女性，57歲，家管，皆為案4906同住接觸者，經初步疫調研判屬家戶內感染。

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縣府公布足跡顯示，18日2人皆在家未出門，但19日與案4906及案5429自行開車至台北接另一孫回苗栗；20日獨自前往造橋鄉南港溪畔曬瓜子，但全程皆有佩戴口罩；21日整天都在家沒出門；22日早上7時30分至8時曾到頭份市中山路早市買菜；23日後就沒有出門了。

衛生局指出，案5429及案5430於5月24日匡列為案4906接觸者後隔離，經採檢新冠病毒核酸（PCR）陽性確診，目前匡列接觸者43人，居家隔離3人，自主健康管理40人。徐耀昌強調，第一時間立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治本縣醫院負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

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