封城靜不下來！民眾瘋「居家健身」　專家：骨折就診激增4倍

▲民眾關在家中太無聊，開始瘋狂健身。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎持續蔓延全球，各國早在2020年便開始實施封城，同時開啟遠距上班上課模式，民眾長期窩在家裡無事可做，便開始居家運動，怎知道在家運動沒有專業人士在旁指導，許多人因此發力錯誤，導致運動傷害，甚至骨折。根據英國骨科專家表示，自實施封城後，應力性骨折患者增加了4倍。

根據《每日郵報》報導，倫敦克洛伊登大學醫院、設恩診所的骨科醫師庫瑪（Kumar Kunasingam）表示，在過去一年裡，出現應力性骨折的患者大幅增加。他說，以前這種情況通常發生在專業運動員身上，但現在卻有許多一般民眾也罹患應力性骨折。

阿什福德聖彼得醫院骨科醫師齊亞德（Ziad Harb）發現，自從疫情爆發，國家實施封城後，應力性骨折的患者數整整成長了4倍。他補充道，「這是很明顯的趨勢。」應力性骨折是因骨骼過度使用或是「超負荷」造成，也就是骨頭無法適應突然增加的活動量而變得脆弱。庫瑪則表示，應力性骨折並非一次性的傷害，而是積年累月造成。

現年49歲的珍妮特（Jeanette Pallister）在疫情爆發前已經上健身房運動2年了，但是封城後，健身房被迫關閉，她只能改為慢跑，並在家進行居家的HIIT（高強度間歇運動），其中包含大量的伸展與跳躍動作。然而不到2個月，珍妮特的右腳踝便出現壓力性骨折。

專家提醒，這一年來出現很多像珍妮特這樣的人，他們才剛剛開始鍛鍊，卻在短期內增加強度，又缺乏專業知識，因此很容易受傷。

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