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「我不贊成延長三級警戒」　沈富雄：無端斷喪許多人的經濟命脈

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

三級警戒期限28日將至，但國內疫情仍未見顯著減緩，民眾紛紛熱議是否延長三級警戒。對此，前立委沈富雄25日表示，他不贊成延長三級警戒，起碼新竹、苗栗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要。

沈富雄25日下午在臉書以「民粹指導官僚，官僚在意聲量」為題發文寫道，這個病毒在萬華阿公店爆開後，它的傳播走勢頗不經典，值得深思。

他指出，「台大公衛院陳秀熙教授用他的模型，以R0值及NPI（非藥物介入公共衛生手段）值的大小演算出四個各有代表意義的走勢圖，迄今，這波疫情的走勢和任何一圖都不像，我不懂也不會操作模型，但我推測此一怪異走勢是由於R0不低，但NPI更高，初始，在萬華熱窩，數百汽油桶一支番仔火引爆後，火勢甚猛，火星四射，而且隨著尋芳客的回家和鶯鶯燕燕的南飛，火點紛落全國各地，但它們碰到更強的NPI，猶如竄逃的小雞碰到鐵絲網，傳播鍊無以為繼，紛紛斷鍊…，果然，則新確診案的走勢即將從三位數下墜，但不容易落到個位數，歸零則不可能」。

「但，NPI何以如此強大，除了原先上半場防疫戰所佈下的銅牆鐵壁外，我們民選的縣市首長非常在意疫情給他們帶來的聲量」沈富雄表示，目前各諸侯的聲量如下：新北市長侯友宜＞台北市長柯文哲＞台中市長盧秀燕＞高雄市長陳其邁＞桃園市長鄭文燦＞基隆市長林右昌…。

沈富雄指出，因此儘管目前台中市、高雄市、台南市、基隆市的確診案例數都寥寥可數，但他們對延長三級警戒，禁止室內用餐、關閉夜市…等等都搶著表態開第一槍，他們比的是快、猛、狠，準不準則無所謂了。「因為當下民氣是贊成封城，隨人顧生命是最要緊，台灣人的價值觀：怕死＞愛錢＞反併吞＞愛面子，發揮得淋漓盡致」。

沈富雄認為，萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了，其他各地比較成形的群聚感染是彰化和中和，彰化比較像獅子王案，不值為慮，比較棘手的是中和，它是板橋的延伸，但在侯友宜的鐵腕下不會失控。「因此，我不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」。

稍早前，中央流行疫情指揮中心下午2時許，宣布延長三級警戒至6月14日止。

▼沈富雄25日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／沈富雄）

▼沈富雄25日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／沈富雄）

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