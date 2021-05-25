林瑋豐操弄PTT！台大「反串界大老」慘被挖出　網笑：3年前就演過

▲當年潘儒鋒自掐後，做出痛苦表情。（圖／即新聞截圖）

記者周亭瑋／綜合報導

親綠寫手林瑋豐「自導自演」中共認知戰，被PTT抓包起底，輿論不斷延燒，這讓鄉民不禁想起，3年前轟動一時的台大自掐哥，嘲諷直呼「各位是不是已經把我們反串界大老前輩給忘了。」

對於林瑋豐操作的網軍套路，網路罵聲不斷，就有網友今在PTT八卦板提到，「各位健忘的鄉民，是不是已經把我們反串界大老，去挺管遊行鬧場的自掐哥潘儒鋒都給忘了，這種先造假再上新聞炒作，抹黑對立面的手法，3年前就演過一次給你看了。」

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回顧2018年5月間，為了抗議教育部拔管，台大自主聯盟與台大EMBA發起「新五四運動」，同時也有多名反管學生在校內椰林大道、傅鐘旁表達訴求，兩派人馬先是隔空叫囂，接著爆發推擠衝突。

▲鄉民幫大家喚醒記憶。（圖／翻攝自PTT）

在拉扯過程中，反管派的台大資管系學生潘儒鋒稱，從頭到尾都沒動手，但卻被人從後拉扯勒住，之後又無預警放手，害他跌倒；當天晚上，他到三軍總醫院驗傷，隨後赴派出所提告。

然而，影片曝光後，大批鄉民立刻截圖打臉，表示一開始潘儒鋒確實被一位老伯拉住衣領，不過很快地便得到救援，怎料對方明明已經退離戰線，在1、2公尺之外了，他突然舉起右手「自掐」，並做出吐舌、痛苦的表情，隨後倒地；奇妙的是，沒多久又滿血復活。

▲自掐哥吐舌畫面掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

鄉民將一切看在眼裡，還放上吐舌照，笑虧「連舌頭都有戲」、「金馬獎最佳浮誇演技GET」、「對面大概是內功大師，中了九陰白骨爪」、「好像某種觀賞魚，好可愛」、「這種老招是用不膩喔」、「不排除向右手提告﻿」。

值得一提的是，當時有網友質疑，潘儒鋒曾參與太陽花學運、是民進黨綠衛兵一事。而本尊則怒回，台灣社會習慣黨同伐異，將所有事情二元化，認為非黑即白，對於這種扣帽子的罵名不能接受。