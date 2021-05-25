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少刮一角！粗心女中2800萬「當垃圾丟了」　他10天後撿起驚呆

記者黃翊婷／綜合報導

美國麻薩諸塞州（Massachusetts，簡稱麻州）一名女子菲嘉今年3月間買了一張刮刮樂，卻因為沒有刮乾淨，誤以為沒有中獎，隨手就丟掉價值100萬美元（約新台幣2800萬元）的彩券，幸好店家發現後隨即將中獎彩券歸還，這才沒有白白浪費這筆鉅額獎金。

幸運女刮中2800萬元當垃圾丟了。（圖／翻攝自Massachusetts State Lottery官網）

▲菲嘉出面領獎。（圖／翻攝自Massachusetts State Lottery官網）

綜合美媒報導，菲嘉（Lea Rose Fiega）今年3月30日趁著午休時間，在麻州當地一間彩券行花費30美元（約新台幣840元）買了一張刮刮樂，匆匆刮完之後覺得沒有中獎，便隨手扔進店內的垃圾桶。

彩券行老闆的兒子阿比（Abhi Shah）表示，10天之後他們仔細檢查這些廢棄彩券，發現菲嘉丟棄的那張刮刮樂並沒有完全刮開，出於好奇就幫忙刮乾淨，沒想到竟然中了100萬美元的大獎，「我們整整兩天晚上沒有睡」，由於菲嘉是店裡的常客，所以全家人都知道中獎的是她。

後來菲嘉在公司接到彩券行的通知，半信半疑地回到店裡，結果一進門就被告知中了100萬美元的大獎，心中又驚又喜，一度忍不住當場哭了出來，最後她也決定包一個紅包答謝店家的誠實，並打算利用剩餘的獎金改善自己的生活。

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