桃園新增25例「4戶8人」確診　大園也淪陷只剩復興為淨土

▲桃園市長鄭文燦說明今日疫情。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市流行疫情中心表示，今日本市新增25例(其中6例為校正回歸)皆本土，年齡介於10多歲至80多歲之間，居家隔離人數：匡列統計中累計確診案例313人，目前居家隔離人數：2121人，其中同住家人接觸傳染出現4戶8人，足跡仍以全聯、家樂福賣場及傳統市場為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市13區無確診病例僅剩復興區。（圖／桃園市政府提供）

家庭成員接觸確診分別為(4450、4451)與3851、3852為同住家人；(4452、4453)為3856同住家人；(4455、4732)為3439同住家人；(4724、4725)為4200同住家人；其中２戶有萬華接觸史。

▲▼確診足跡仍以賣場、市場為主。（圖／桃園市政府提供）

有萬華活動/接觸史5人(案號：4450、4451、4723、4452、4453) ，確診者接觸者6人(案4455、4724、4725、4728、4731、4732)，尚在調查中14人(案4454、4636、4721、4726、4727、4729、4730、4907、4908、4909、4910、4911、4912、4913)。餘17例為獨立通報案。

今日大園區有確診1人，所以全市僅剩復興區未有確診者，居家隔離者前三分別為桃園區有823人、龜山區388人、蘆竹區274人，但復興區有5人居家隔離，目前累計居家隔離2121人。

確診者足跡則分別在傳統的中壢區新明市場、興國市場及全聯中壢中美店、中山店，都是相鄰不遠的市場及賣場，而且從15日到21日一連5天都有足跡，其他則是驗車廠、藥局；桃園區則有全聯桃園大業店、福元店、龜山文化元店、陽明公園、三民公園、陽明公園及寶山黃昏市場及家樂福桃園大興店。

►「ANNA SUI限量童話禮盒」