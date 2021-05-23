柯文哲籲改公布快篩陽性數　梁文傑：像驗孕棒害人空歡喜

▲台北市議員梁文傑。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮官陳時中22日公布增加400例校正回歸，引發爭議，台北市長柯文哲建議改變作法，告訴國人每天快篩陽性的新增數，別創新名詞。對此，民進黨台北市議員梁文傑諷刺，快篩像驗孕棒，害人虛驚或空歡喜一場。

梁文傑23日在臉書表示，陳時中提出校正回歸被罵翻，實情是地方上報的資料卡住，尤其是台北市和新北市，只是還原真實數字，不能說是蓋牌，而柯文哲說之所以會校正回歸，是因為PCR篩檢比較慢，建議新方法就是每日公佈快篩數字，問題是快篩試劑本來就會有偽陽性的問題，也就是實際上未染疫，卻檢出染疫，就像驗孕棒，常常有驗出懷孕，實際上未懷孕，害人虛驚或空歡喜一場。

梁文傑舉例，前兩天，台中市府跑到朝陽科大做快篩，共快篩1168人，其中29例為陽性，讓大家緊張半天，結果PCR檢測後皆確認為陰性，偽陽性比率為2.48%，陽性預測率則為0，也就是在其測出的陽性當中，沒有一個是真陽性；這個問題台北市也碰到了，前幾天，某院區快篩站一口氣快篩出十幾個陽性，讓醫護人員嚇了一跳，因為此院區距離萬華茶藝館一帶最遠，若一口氣檢出十幾個，那就表示疫情擴大了，結果也像台中是虛驚一場。

梁文傑認為，目前為止，台北市共做約10000筆快篩，篩出700多人是陽性，但這數字公佈出來，過兩天還是要用PCR來「校正回歸」，而且數字一定會減少，數字增加會被說蓋牌，那數字減少豈非更是蓋牌？期待市府能公佈在這些天快篩出來的700多人中，到底有多少真陽性和偽陽性，有哪些人受到正確隔離治療，又有哪些人是被錯驗而被送集中檢疫的，這樣就可以知道被某些人士推崇的「全面快篩」到底有多少意義，也可以比較哪一家廠牌比較準，據知市面上一盒500元。

梁文傑提及，不能說快篩沒有意義、快篩不準，但在疫情大規模爆發的時候，可以最快速的知道狀況，就像打仗時，沒人確知敵方有多少枝槍和多少坦克，估個大概就得調度兵馬提槍上陣，但實際上的治療和安置還是以PCR為準，就算PCR要花的時間比較長、case太多會塞車，但要以動用人力加班檢測、擴充量能的方式來解決，而不是直接以快篩數字為準，這也是目前為止，WHO公佈的各國數字都還是PCR檢測結果的原因。

梁文傑還說，從心理學上來說，先公佈很高的數字，再往下修，其實有一些安慰的作用，讓人覺得情況沒哪麼糟而吐了一口氣，但防疫要以科學為唯一指引，當真實數字增加，就得誠實把數字往上加，總比把真實數字蓋牌好，也比先公佈很高的數字，再往下修正要好。