豪擲20億「租飯店給遊民」！拜登承諾買單卻只付17%　錢不夠急喊卡

▲洛杉磯政府去年推出的「遊民安置計劃」成效不佳,恐怕會在9月份就喊停。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

為了避免洛杉磯的遊民在染疫後到處趴趴走,進而產生防疫破口,政府斥巨資租下12家飯店、1350間客房,推行「遊民安置計劃」(Project Roomkey),為65歲以上,或有染疫風險的遊民提供住宿,不過最近卻有官員透露,政府也許會在9月以後就不再繼續實施此計劃。

據《洛杉磯時報》報導,在美國前總統川普執政期間,「遊民安置計劃」75%的開支由聯邦政府買單,在拜登上任後,政府將報銷比例提高到了100%,洛杉磯政府也預計將這12家飯店開放到9月份。不過目前來看,這項計劃的成效似乎不太好。

許多飯店並不願意加入這項計劃,在去年夏天最高峰時期,洛杉磯只有3774間客房參與此計劃,遠比當局設想可以容納1.5萬人的數字來得低,而且隨著越來越多飯店退出計劃,截至3月22日,全洛杉磯只能提供2261間客房給遊民,而其中1724間客房已住滿。

Project Roomkey status as of March 22



LOS ANGELES COUNTY

48,038----Unsheltered people

15,000----Rooms promised

2,261-----Rooms under contract

2,261-----Rooms operational

1,724-----Rooms occupied