環南市場攤商女兒快篩陽性　柯文哲：1人感染就停市台北市會垮掉

▲柯文哲、黃珊珊22日出席台北市疫情指揮記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日宣布新增321例本土確診、校正回歸400例，其中北市269例，以萬華區174例為多，疫情仍嚴峻。有民眾投訴，位在萬華的環南市場有攤販確診，北市卻未派員消毒，對此，台北市副市長黃珊珊澄清昨日已開始清消；另外，對於是否考慮讓批發市場和傳統市場休市？台北市長柯文哲則說，現在確診者多，若因為一個員工感染就全數停市，這樣台北市整個就垮掉了。

柯文哲與黃珊珊22日下午3時半共同召開台北市疫情指揮記者會。會中媒體提問，有民眾投訴環南市場某豬肉攤商確診住院十多天，但除市場管委會請攤商自行消毒外，並未見到北市到場做疫調或大規模消毒，引發攤商恐慌。

對此，黃珊珊指出，該攤商女兒在她公司上班時，其主管要求員工去快篩，結果呈現陽性，接著全家人皆去快篩，有些人也陽性，已住進防疫旅館；但是這攤商對中央來說還不叫做PCR確診，所以相關程序還未能進行，這也是北市府現在在跟中央反映的部分，認為應該把快篩當作PCR確診通報。

黃珊珊繼續說，北市府知情該案狀況後，昨天起就在環南市場進行清消，今天下午兩時市場收工後，也會開始清消，而該攤商已經停業，其周邊所有攤商，也停業到下周一，北市會再看看他們身體狀況，也會協助他們快篩。

對於沒有自治會的市場如何處理流動攤販問題？黃珊珊表示，目前公有市場有做人留管制，出入口也有量體溫、規定戴口罩、清消，但因為市場內有些東西是民生必需品，北市不可能限制市場；另外流動攤販部分，則全面禁止飲食攤位，會請警察局加強視導。

至於台北畜產公司傳出有人員確診，北市是否考慮讓批發市場和傳統市場休市？或相關替代方案？柯文哲表示，現在感染者多，不可能因為一個員工感染，整個台北市的批發市場全數停市，這樣的話，只要每天一個，台北市整個就垮掉了。

柯文哲指出，目前北市會把確診者先列第一圈，在第一圈範圍內的人要居家隔離7天後檢查，若檢查OK再自主管理7天，也就是說，北市要開始用精確方式阻絕傳播鏈，而非一個人感染，整個批發市場停掉。