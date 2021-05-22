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北市單日確診269例萬華174最多　柯文哲：快篩下每天約增100例

▲▼北市0522疫情現況。（圖／北市府提供）

▲台北市22日疫情狀況。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土，另有400例本土確診個案「校正回歸」。北市校正後，單日新增269例病例，其中萬華新增174例；面對萬華疫情持續延燒，柯文哲說，仍反對做普篩，直言會耗損醫療能量，「真正能控制疫情的還是市民的自動自發」；柯也透露，做快篩就大概知道，台北市每天大概100例新增案例。

面對萬華區確診人數不斷增加，外界好奇目前的作法是否有助抑制疫情？柯文哲說，「真正能控制疫情的還是市民的自動自發，你要有自覺去減少（活動）」，除非硬封城、出動軍隊限制在家不准出來，對感染有效果的，還是感染管制，戴口罩、勤洗手、減少群聚。

柯文哲說，快篩只是讓政府知道這地方，大概知道嚴重程度，快篩還是會損耗醫療能量，因此不會說這地區全部來做篩檢，還是採取「有症狀才來做」。快篩站1天要做到400個都不容易，3個快篩站每天大概能做到1200個。

▲▼北市快篩站。（圖／台北市政府提供）

▲台北市快篩站的篩檢量能。（圖／台北市政府提供）

「你沒有症狀的有沒有可能是無症狀帶原者？答案是有可能。」柯文哲說，現階段醫療量能有限，所以要考慮成本效益，有快篩站、有急診，有症狀才來，沒症狀不用，有效的感染管制方式加上取樣性的做快篩，政府可以一步一步把疫情控制下來。

柯文哲說，就算沒有「校正回歸」事件，以過去流程，中央疫情指揮中心在報告的數字，都是2天前的，「本來就是要大概2天的時間，這次因為case累積太多，一下超過PCR處裡的能量」。

柯文哲表示，還是那句話，這什麼校正回歸，是因為過去疫情不嚴重，每天報的確診數目都是好幾天前的數字，現在大家覺得怎麼一下變700例，這也不過就是過去的方法，現在報到幾天前的實際狀況。

「現在台北市用快篩，不是很準，但95%是準的，我們做快篩就大概知道台北市民每天大概100例新增案例。」柯文哲表示，本來中央疫情指揮中心報的就是幾天前的數字，事實上這我們都知道，也沒有叫什麼校正性、校正回歸，搞不懂，就是按照原來的制度處理新的局面，就會出現這現象。

▲▼北市確診通報流程。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲指確診通報流程有時間差，才會造成確診數爆量要採「修正回歸」。（圖／北市府提供）

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