新聞直播聊天室網友稱「蔡英文確診」　刑事局：是境外IP多為簡字

▲有網友在TVBS網路直播新聞留「蔡英文已經確診還沒有宣布」，經查為假訊息內容，刑事警察局偵查第二大隊立即追查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

杜絕假消息！刑事局接獲檢舉，有網友在21日於TVBS網路直播新聞聊天室留下未查證的不實訊息，內容指出「蔡英文已經確診還沒有宣布」，刑事局經追查發現涉案位置來自境外，研判為有心人士利用VPN技術及跳板網路刻意張貼虛偽、不實言論，企圖扭曲台灣防疫打擊防疫士氣。

警方經查認定為假訊息內容，刑事警察局偵查第二大隊立即組成專案小組全力追查，發現涉案留言IP位址來自境外，用字遣詞多為陸方用語且均為簡體，初步研判是有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實且誇張之言論，惡意扭曲及醜化本國防疫作為，企圖打擊我國防疫士氣。

警方呼籲民眾，對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

警方也提醒，民眾如發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「line 訊息查證」等網站查詢，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫方針。

華米智慧手錶，原價5990元、特價2995元

亞東「8D病房」護理師血淚告白 長官下封口令！她怒：只會講幹話

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我

