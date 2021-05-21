　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐三明治最狂詐欺！25元雙肉排竟是「神刀工傑作」　照片驚呆網

▲▼花25元買雙層肉排三明治　開吃驚見「超強刀工」他喊：太誇張。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲早餐店三明治最狂詐欺，他開箱秒傻眼「太誇張了吧」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

三明治有肉、有蛋又有蔬菜，加上購買及食用都相當方便，是許多人買早餐的優先選擇。一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他日前在某知名連鎖早餐店購買了一份三明治，回家打開後的內容物卻讓他相當震驚，其他網友看了照片後也紛紛感嘆「這刀工厲害了」、「三明治也有詐騙，誇張」。

原PO在爆怨2公社指出，他在某連鎖早餐店花了25元買了一份三明治，不料這一個三明治竟然是外強中乾的詐騙三明治，正面顯示夾了2層漢堡排，還有生菜、起司、番茄跟煎蛋等配料，看起來物超所值且誠意十足，不料拆開了一看卻讓他瞬間傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花25元買雙層肉排三明治　開吃驚見「超強刀工」他喊：太誇張。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲漢堡肉被切成細細的長條狀，讓原PO直呼誇張。（圖／翻攝自爆怨2公社）

另外一組照片可以看見，三明治的內餡不論是肉還是菜，每一樣都切少少的且擺放成「長條型」，營造出一種「材料豐富」的假象，實際上內容物才一點點，剩下的全部都是白吐司，配料的面積佔不到五分之一，氣得原PO大罵「裡面的東西也太誇張了吧」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「也是不容易啊，要騙成這樣，究竟要多會擺放才有辦法」、「第一次看過最扯的三明治」、「肉也少的太誇張了，不如不要賣」、「你是不是拿到展示的」、「這種店大家只會去一次，遲早會倒」、「肉條位置要放得好，還要能夠對半切，這刀工厲害了」。

ET快訊
外出戴口罩「6種狀況」　故意踩雷吃罰單最重1.5萬元
大陸沒有一個城市人均GDP「超越台灣」　陸媒：我們不能接受

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

週末「請待在家」！新北消防已幫後送2024人累壞　2照惹淚

早餐三明治最狂詐欺！25元雙肉排竟是「神刀工傑作」　照片驚呆網

網傳團購快篩劑「一劑800元」！生技公司回應　食藥署喊罰

癡情確診者「連26天喝茶」！足跡曝光網傻眼：當男人戀愛時…

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了　妻46字道歉：我相夫無方

「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

「聚集取締」也來了！不止抓口罩　商圈、公園、廟宇警重點巡邏

板橋聚會續攤桃園金沙酒店！新竹確診男拒配合疫調　找民代關說

孩子室友是「朝陽夜唱團」　確診女業務2天狂跑15家賣場、藥妝店

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

清潔隊員烈日下「汗水浸濕口罩」　難呼吸仍緊戴！手擠口罩汗狂滴

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

陳艾琳高顏值婆婆曝光！「說大姊也合理」　親揭「不住一起」真實原因…她感動哭

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

週末「請待在家」！新北消防已幫後送2024人累壞　2照惹淚

早餐三明治最狂詐欺！25元雙肉排竟是「神刀工傑作」　照片驚呆網

網傳團購快篩劑「一劑800元」！生技公司回應　食藥署喊罰

癡情確診者「連26天喝茶」！足跡曝光網傻眼：當男人戀愛時…

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了　妻46字道歉：我相夫無方

「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

「聚集取締」也來了！不止抓口罩　商圈、公園、廟宇警重點巡邏

板橋聚會續攤桃園金沙酒店！新竹確診男拒配合疫調　找民代關說

孩子室友是「朝陽夜唱團」　確診女業務2天狂跑15家賣場、藥妝店

快訊／雲南連17震！最大規模6.4極淺層地震　已造成2死9傷

全國媽媽居家帶娃抓狂！陳艾琳「不發崩潰文」反向轉念：我很喜歡

旅美宋文華體驗「疫苗得來速」　施打2劑疫苗副作用曝光

週末「請待在家」！新北消防已幫後送2024人累壞　2照惹淚

PG本季不一樣！離開泡泡不再焦慮　庫班希望舊將朗多「多出手」

中職復賽日期難料　聯盟會預先告知球團

車內有2人就要戴口罩！　副總統認證「這3件事」不用戴

小孩在家上課…郁方忍4天破口開罵！　女兒「1張紙條」她秒心疼反省

史上最巨「布袋爆米花」！肌肉猛男扛著太養眼　網喊：看起來都好好吃

《火神的眼淚》：在死神睥睨下　消防員如何「逆火而行」？

婁凡CP「同框放閃」ØZI喊：防疫破口！　婁峻碩突然自曝曾「意外上傳內褲照XD」

生活熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

確診者連26天喝茶！網傻眼：當男人戀愛時

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

25元雙肉排　早餐三明治最狂詐欺

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

網傳快篩劑「一劑800元」　食藥署喊罰

振興醫院爆員工染疫！院方回應了

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

更多熱門

相關新聞

爆漿鮮奶油！台北超Q水果三明治

爆漿鮮奶油！台北超Q水果三明治

去日本旅行，每天早上總要吃個水果三明治迎接早晨，疫情不能出國，在台北輕鬆就可吃到這水果三明治。位於行天宮站對面的fruitos森果治，木質清新日系風的門面，全台最便宜的鮮奶油水果三明治、小山園抹茶、現打水果汁、咖啡、鮮果汁、手搖飲料等，水果三明治，鮮奶油入口不膩，銅板美食。

洪瑞珍商標戰堂哥告贏堂妹

洪瑞珍商標戰堂哥告贏堂妹

日小7食品「詐欺」　滿滿牛奶倒放剩一半

日小7食品「詐欺」　滿滿牛奶倒放剩一半

早餐三明治肉鬆塞爆！超佛價格曝光

早餐三明治肉鬆塞爆！超佛價格曝光

宜蘭早餐店！三明治「XL肉鬆塞爆」驚見台灣

宜蘭早餐店！三明治「XL肉鬆塞爆」驚見台灣

關鍵字：

三明治

讀者迴響

熱門新聞

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

新北男送醫不治　死後確診新冠肺炎

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

江宏傑訴請離婚福原愛後首露面！　哀求手下留情

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

鄭文燦狂拆358座籃框防群聚　侯友宜冷回一句話

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

雲南地牛翻身！規模6.4極淺層地震

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

機車撞「短裙美腿女騎士」　網狂重播「關鍵露出瞬間」

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面