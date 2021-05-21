早餐三明治最狂詐欺！25元雙肉排竟是「神刀工傑作」　照片驚呆網

▲早餐店三明治最狂詐欺，他開箱秒傻眼「太誇張了吧」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

三明治有肉、有蛋又有蔬菜，加上購買及食用都相當方便，是許多人買早餐的優先選擇。一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他日前在某知名連鎖早餐店購買了一份三明治，回家打開後的內容物卻讓他相當震驚，其他網友看了照片後也紛紛感嘆「這刀工厲害了」、「三明治也有詐騙，誇張」。

原PO在爆怨2公社指出，他在某連鎖早餐店花了25元買了一份三明治，不料這一個三明治竟然是外強中乾的詐騙三明治，正面顯示夾了2層漢堡排，還有生菜、起司、番茄跟煎蛋等配料，看起來物超所值且誠意十足，不料拆開了一看卻讓他瞬間傻眼。

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▲漢堡肉被切成細細的長條狀，讓原PO直呼誇張。（圖／翻攝自爆怨2公社）

另外一組照片可以看見，三明治的內餡不論是肉還是菜，每一樣都切少少的且擺放成「長條型」，營造出一種「材料豐富」的假象，實際上內容物才一點點，剩下的全部都是白吐司，配料的面積佔不到五分之一，氣得原PO大罵「裡面的東西也太誇張了吧」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「也是不容易啊，要騙成這樣，究竟要多會擺放才有辦法」、「第一次看過最扯的三明治」、「肉也少的太誇張了，不如不要賣」、「你是不是拿到展示的」、「這種店大家只會去一次，遲早會倒」、「肉條位置要放得好，還要能夠對半切，這刀工厲害了」。