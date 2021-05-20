快訊／20分鐘知道結果！柯文哲宣布：急診做PCR篩檢者　同步先做快篩

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，台北市87例，以萬華40例最多。台北市長柯文哲20日表示，要求現在到急診做PCR者，一同做快篩，這樣民眾也不用等2、3天才知道結果。

指揮中心20日表示，新增286例本土個案，155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月1日至5月19日，居住縣市以新北市157例最多，以中和區40例為多，其次為台北市87例，以萬華區40例為多。

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，預計將針對退休醫護召集令、台北捷運公司與捷運局傳出有人確診、萬華長照機構「私立愛愛院」有長者確診、北市多間醫院傳出院內感染等問題做出回應。

柯文哲20日表示，北市有4個快篩站，19日總共快篩1271人，4個快篩站陽性加起來是58人，佔4.6％。未來有到北市急診進行PCR者，要求同步做快篩，因為做完PCR還要等2、3天才知道結果，這樣該民眾會很緊張，且如果是陽性的話還要回來醫院，這樣要等北市疾管科通知很麻煩，所以乾脆在急診做PCR時，也同步做快篩，15至20分鐘就能知道結果。

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）