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「疫情警示簡訊」15:00發送！　4／20~5／19曾去高風險區注意

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，全台都列入三級警戒。中央流行疫情指揮中心宣布今日下午3點將發送疫情警示簡訊，內容為「如您於4/20至5/19間曾前往COVID-19傳播高風險地區，且之後曾有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請速聯絡您現居地方衛生機關安排評估探檢。」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，疫情警示簡訊匡列時間為4/20~5/19，有收到簡訊的民眾，要多留意自己的身體狀況，一旦有相關症狀，一定要儘速聯繫地方衛生局。
 

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另外，今日新增286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為臺北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及臺中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

另外，和萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例，目前關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例，相關疫情調查持續進行中。

▲▼疫情警示簡訊。（圖／疫情指揮中心提供）

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