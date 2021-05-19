女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

▲女老師違反居家檢疫挨罰10萬拒繳，新北分署查封她土地、扣押銀行存款後，成功追討罰鍰。（圖／翻攝Google map）

記者羅志華／新北報導

北市某國小女老師，於2月間自美國入境後，在新北住處居家檢疫，市府人員到場查訪時，驚覺她與非居家檢疫對象的父親同住，且也沒申請共同照顧需求，依法開罰10萬元；女師遲遲不繳罰款，經法務部行政執行署新北分署查封土地、扣押銀行存款後，才同意由銀行存款直接繳交罰金。

女師遭新北市府開罰10萬元後遲未繳款，新北分署查到她名下，在新北永和有2筆土地、銀行也有存款，另有股票，便將上述財產一一查封、扣押。

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女師發現財產遭查封、扣押，急CALL書記官表示，她與父親住的是透天厝，2人生活在不同樓層，自認沒違反規定，並加碼抱怨後來的檢疫居所不通風、又有蚊子，另聲稱銀行存款是丈夫的保險賠款，她不想用裡面的錢繳罰金，希望可以分期付款。

書記官認為，女師經濟狀況尚可，不符分期付款的條件，礙於疫情升溫出外洽公不便，經協調後，女師才同意從銀行直接扣款清償，新北分署也在收到錢後撤銷查封；新北分署強調，民眾就算不服裁罰，也應先繳清後再去提訴願，相關違反居家檢疫或未依規定戴口罩的罰鍰案件，絕對會強力執行。

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