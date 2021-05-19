虛擬貨幣急漲急跌！　陸三大金融監管協會聯手祭出「封殺」令

▲大陸三大金融監管協會對比特幣等虛擬貨幣祭出「封殺」令。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會等三大金融監管機構昨（18）日齊聲警告，「提供虛擬貨幣交易服務涉嫌開展非法金融活動！」聯合公告指出，虛擬貨幣不由當局發行，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。此外，金融機構及支付機構也不得開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務。

▲大陸金融機構及支付機構將被嚴格禁止提供虛擬貨幣相關服務。（圖／路透社）

《中國基金報》報導，虛擬貨幣近期價格浮動頻繁，為進一步貫徹落實中國人民銀行等部門發佈的《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等要求，防範虛擬貨幣交易炒作風險，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發出公告。

公告指出，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、 代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

公告提到，金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。

公告認為，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。從現有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的後果和引發的損失由相關方自行承擔。

公告強調，三家協會將加強對會員單位的自律監督，發現違反有關監管規定和行業自律管理要求的，將依照相關自律規範對其採取業內通報、暫停會員權利、取消會員資格等處分措施，並向金融管理部門報告，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送公安機關。