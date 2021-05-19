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大寮監獄挾持案爆「戒護科長拿囚換命」　6逃犯點名他必須死！

時任大寮監獄典獄長的陳世志遭6囚包圍挾持，對方一度作勢開槍。而時任大寮監獄戒護科長的王世倉（小圖），被控派人把柯文芳帶出工場送死。（翻攝畫面）

▲時任大寮監獄典獄長的陳世志遭6囚包圍挾持，對方一度作勢開槍。而時任大寮監獄戒護科長的王世倉（小圖），被控派人把柯文芳帶出工場送死。（圖／翻攝畫面）

圖、文／鏡週刊

6年多前，高雄大寮監獄爆發6名囚犯持搶挾持典獄長等多名主管事件，震驚社會，雖然最後6囚飲彈自盡，典獄長等人也被懲處，但其中卻隱藏一段不為人知的內幕。一名柯姓更生人向本刊投訴，指控當時的戒護科長不顧其死活，竟順從6囚要求，派人把他從工場帶出，準備讓對方槍殺尋仇，後來因一名科員查覺有異將他帶回，才逃過死劫。  

為討回公道，柯文芳（右）與妻子（左）商量後，決定對4名監獄主管提告。

綽號黑狗的柯文芳原本，因罪名被判刑16年10個月定讞，2004年入獄服刑。2015年大寮監獄發生暴動時，他已經離假釋門檻不遠了。服刑時和鄭立德、秦義明等6名囚犯都在第10工場工作，原本並無恩怨，後來秦對他生心不滿，2人不僅互看不順眼，有時只是擦身而過，也會互罵三字經挑釁。

2015年2月11日、挾持案發當天下午4點05分，戒護科股長吳文祥突然出現，要求柯文芳跟著他走。吳僅說：「跟我走就對了。」柯後來忍不住再詢問到底要去哪裡？這時吳才說是奉戒護科長王世倉的指示，要帶他出去，但仍未說明原因及去處。

挾持案主謀鄭立德（圖）夥同5名重刑犯，假借看診名義，企圖越獄。（翻攝畫面）

柯文芳回憶，他跟著吳文祥走到中央台的主管位置時，吳也沒有依照正常程序要求他停下來搜身，就直接讓他走出戒護科。他隨吳文祥走出中央台、來到戶外的活動廣場，吳示意他站在廣場的孔子銅像旁。此時，柯見到前方有幾十名監獄管理員拿著盾牌，站在戒護科外的草皮，十分緊張地走來走去、交頭接耳，一名管理員說：「都已經開槍了，帶黑狗（柯文芳）來做什麼？」聽到「開槍」2字，柯這才驚覺發生大事，正準備回頭詢問吳時，卻發現對方已經不知去向。

柯文芳不知所措，呆立在空曠的廣場上，3分鐘後，戒護科員林文琛見他落單，快步上前問他：「立德開槍了，你還來這邊做什麼？」柯緊張地抓著林詢問發生什麼事？才知道鄭立德等6名囚犯已經搶到監獄的槍枝及子彈，目前人就在一旁的戒護科內，還挾持了正、副典獄長及戒護科長。柯文芳恍然大悟，原來自己是被設局帶出來，好讓秦義明對他下手尋仇，這時林文琛要他趕快離開現場，並將他帶回中央台，還交代要把鐵門關上，才讓他保住性命。

時任大寮監獄典獄長的陳世志宣稱自願當人質，事後卻被發現是遭挾持。（翻攝臉書）

綽號黑狗的柯文芳原本是台南永康大灣一帶的角頭，曾經營天九牌賭場，在道上以凶狠、有仇必報聞名，先前因催討60萬元賭債，指示小弟將賭客斷手斷腳、虐死棄屍，事後還命小弟頂罪，遭檢警逮捕，最後被依強盜、重傷害致死、遺棄、妨害自由、賭博、恐嚇等9項罪名，判刑16年10個月定讞，2004年入獄服刑。

時任大寮監獄典獄長的陳世志（前左）與6囚談判，結果遭持長短槍的囚犯挾持。（翻攝畫面）

2015年高雄大寮監獄爆發挾持事件時，柯文芳因服刑期間表現不錯，已是一級受刑人，享有每日會客及每月懇親一次的待遇，距離申請假釋出獄的門檻也不遠。

他告訴本刊，服刑時他和鄭立德、秦義明等6名囚犯都在第十工場工作，原本並無恩怨，後來因一名丁姓受刑人挑撥他與秦的關係，讓秦對他生心不滿，有天秦藏茶葉遭查獲，懷疑是柯當「抓耙子」，對他更加懷恨在心，2人不僅互看不順眼，有時只是擦身而過，也會互罵三字經挑釁。

柯文芳回憶，2015年2月11日、挾持案發當天下午1點多，鄭立德、秦義明、黃子晏、靳竹生、魏良穎、黃顯勝等6人，向管理員稱筋骨痠痛，申請看診；柯則是2點20分按程序至會客室與妻子會面，約一個小時後回到工場，當時鄭等6人已前去看診，不在工場。

高雄大寮監獄2015五年發生台灣獄政史上首次監獄幹部被挾持事件。

當天下午3點四45分左右，班長突然要求受刑人們收拾工具結束工作，眾人納悶為何比平日提早了約半小時，詢問班長緣由，班長只淡淡地說：「會客室有同學打架。」雖然大夥想不透這跟工場提早收工有什麼關聯，仍依指示收拾工具，準備回房。

下午4點5分，戒護科股長吳文祥突然出現，詢問下午哪2人曾經會客？獲知一名吳姓受刑人及柯文芳曾會客後，即要求柯出列、跟著他走。柯問吳有什麼事？吳僅說：「跟我走就對了。」離開工場後不久，柯忍不住再詢問到底要去哪裡？這時吳才說是奉戒護科長王世倉的指示，要帶他出去，但仍未說明原因及去處。

時任大寮監獄戒護科長的王世倉（圖），被控派人把柯文芳帶出工場送死。（翻攝畫面）

柯文芳回憶，過程中曾遇到2名監獄管理員，用奇怪的眼神看著他，更詭異的是，他跟著吳文祥走到中央台的主管位置時，吳也沒有依照正常程序要求他停下來搜身，就直接讓他走出戒護科。除此之外，一般監獄主管叫受刑人出去需有提單，但吳並沒有，完全不符合程序，也讓柯感到不太對勁。


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