新北找到獨棟183房集中檢疫所！ 若滿床即啟用「隔離收治中心」





▲新北市防疫演練。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

據新北市政府統計已累積465例，其中8成是輕症或無症狀，市長侯友宜18日表示，面對醫療量能緊繃，除徵用病床外，市府目前已經找到一集中檢疫所共183間房，並持續擴大，萬一再無法控制，打算未來要成立隔離收治中心，專門收治輕症或無症狀者。

副市長劉和然會後說明，由於北部醫院幾乎都在台北市，原本規劃的方艙醫院則屬於準救治醫院，專門收治中重症，但衛福部前幾天就答覆，「現在不需要」。

劉和然指出，新北市近幾日統計82％確診者都是輕症與無症狀，因此加速徵用獨棟旅館做集中檢疫所收治，目前已找到一間獨棟183床的集中檢疫所提供收治，提供集中照顧，他進一步說明，集中檢疫所規定每30床一名護理人員，整棟旅館僅需一名專業醫師，但背後必須有責任醫院作為後勤支援，若發生狀況隨時協助。

此外，劉和然表示，目前啟動徵詢隔離收治中心，需求及做法將比照集中檢疫規格，若實在找不到，將會找尋空地興建，但目前徵用的過程中還算順利。他說，未來依照疫情發展，假設目前獨棟集中檢疫所183間房即將住滿，就會啟用隔離收治中心，由於同樣條件需備獨立衛浴，第一波還是以徵詢旅館為主，同樣有一間責任醫院做後盾。