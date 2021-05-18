今天本土較少！陳時中：不代表疫情控制　另曝萬華陽性率趨勢

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增240例本土病例，比昨天要略少，是否代表疫情控制有成效。指揮官陳時中表示，一天上下不代表疫情控制，這裡面有時間差問題，要看發展趨勢，希望這是一個跡象，但不會樂觀看待這件事情。

陳時中另也揭露，萬華等熱區快篩的數字有點意思，陽性率從第一天的11％，到第二天9.7％，昨天7.9％，這裡面篩檢的人沒有往下降，「好像地方慢慢在縮」，當然無法在這麼短時間，簡單幾個數據就講說這是疫情再在下降。

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指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

指揮中心表示，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例(中和區33例最多)、臺北市102例(萬華區48例最多)、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案。