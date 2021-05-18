快訊／新北本土再爆106例各區分布曝光　中和+33 、板橋累計120人

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例確診案例，分別為240例本土及5例境外移入，確診個案中新增2例死亡。隨後，新北市長侯友宜表示，中和景安站、三重三和路爭鮮﹑三和夜市、蘆洲中原公園等區域不斷出現足跡，環保局已前往完成消毒。

侯友宜指出，新北市累計465人確診，仍以板橋120人最多，中和33例，板橋26例，新店8例，其次都大幅下降中，今昨兩日比較，板橋從38例下降至26例，中和則是從16個上升到33個，可知疫情變化很快。

侯友宜說，新北市確診案例從14日開始大幅上升，疫情能否壓下來，就看這幾天的指標。至於板橋篩檢站，昨天198人中也10人陽性，陽性率為5%。

指揮中心表示，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例(中和區33例最多)、台北市102例(萬華區48例最多)、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

其中，台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案。 指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。





▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）