▲國民黨團籲雙北廣設快篩站，中央一拿到疫苗立即「全民免費施打」。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

國內本土疫情嚴峻，雙北已進入三級警戒，台北、新北都陸續設置快篩站，仍供不應求。國民黨團18日召開記者會呼籲，中央儘速跟地方政府合作，於雙北廣設快篩站，另外，只要中央一拿到疫苗，要在最短時間內「讓全民免費施打」，提高覆蓋率。

黨團書記長鄭麗文表示，陳時中一年以來抗拒普篩，但這次萬華快篩站發揮很大作用，且供不應求，她認為，與其讓民眾大排長龍，提升染疫風險，應提出更務實的策略「廣設快篩站」，在沒辦法達到全民普篩前，中央應儘速跟地方政府合作，於雙北廣設快篩站。

鄭麗文提到，由於確診病患快速增加，避免醫療量能無法負荷，指揮中心應快速整備，調整醫療人力調度，讓醫療資源能有效利用，「尤其是無症狀感染者，雖然沒有症狀，但仍然有傳染的風險，應儘速找到適合的地方，讓無症狀感染者集中隔離。」

鄭麗文呼籲，疫苗才是終究解決之道，美國宣布疫苗可以釋出，蔡英文應積極跟美國搶購，另外，五月份答應要到的莫德納疫苗，至今仍下落不明，不管是莫德納、BNT疫苗都刻不容緩，此外，她更呼籲中央一拿到疫苗，要在最短時間內「讓全民免費施打」，提高覆蓋率，才能讓大家免於病毒威脅。