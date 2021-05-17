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台電再度大停電台南200多處號誌停擺　黃偉哲啟動緊急應變機制因應

▲台南市警局動員全部待命及線上巡邏警力，到各交通繁忙路口指揮交通，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局動員全部待命及線上巡邏警力，到各交通繁忙路口指揮交通，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市部分區域17日晚上8時開始暫停供電，市長黃偉哲於第一時間，指示成「市府緊急應變機制」，警察局、消防局、工務局、交通局出動巡查各區路燈、路口號誌停電情況，全市約有2百多處號誌停擺。

市警局動員全部待命及線上巡邏警力，到各交通繁忙路口，指揮交通，消防人員也據報趕赴電梯受困地點，救出受困民眾，台電於晚上9時40分許恢復供電，幸無重大災情。

據了解，台電再次無預警停電，台南市自17日晚上8時起，開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，原預估需執行兩輪至深夜10時30分，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。此次停電，台南有4萬多戶納入優先停電對象。

▲台南市警局動員全部待命及線上巡邏警力，到各交通繁忙路口指揮交通，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，第一時間指示市政府相關人員掌握災情，立即處理，務使民眾受到的影響降到最低。

台南市高鐵、轉運站皆不受影響、而36家醫院也能正常運作；停電造成共有200多處路口號誌不亮.並有2件電梯受困，共受困3人搶救脫困。截至晚上9時40分許，台南市36家醫院無災情回報。

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