單日再增333本土！40例關連不明「不屬於5大群」、38例疫調聯繫中

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增333例本土病例，主要集中在雙北市，並且分布於茶藝館相關、萬華活動史、蘆洲某社團、南部進香團、宜蘭遊藝場等5大關連群；不過個案中仍有40例與群聚關連不明，另有38例疫調中，還在聯繫調查。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

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其中臺北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心發言人莊人祥說明，屬於疫調中者，是持續還在聯繫調查中；至於群聚關連不明，則是目前調查與上述五大關連群無關，還找不到可能的感染來源。

陳時中進一步解釋，目前群聚以萬華區活動史、茶藝館佔了非常大宗，至於社團（某獅子會相關）裡的傳播看起來沒有茶藝館或者萬華區來的那麼快速，後續應該會減少。