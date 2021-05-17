病毒恐從「4隙縫」入侵！專家曝口罩防漏3要點：一定要緊密貼臉

▲台灣本土疫情嚴峻，專家指出，口罩密合度是防護重點。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者江慧珺台北17日電

雙北進入疫情警戒第3級，外出必須全程戴口罩。專家表示，口罩密合度是防護重點，可將綁帶拉緊、透氣膠帶貼好空隙或多加1層貼合臉型的布或泡棉口罩，都可增加密合度。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情快速擴散，2天內就增加386名本土個案，以雙北地區疫情最嚴峻，進入疫情警戒第3級，外出若未戴口罩， 可開罰新台幣3000至1.5萬元。

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中山醫學大學職安系副教授賴全裕今天告訴中央社記者，口罩防護的重點在於是否緊密貼合臉型，而非戴幾層口罩。

去年實證可電鍋乾蒸口罩消毒的賴全裕表示，N95 口罩過濾率達95%，一般外科口罩則達80%，但若佩戴時未貼合臉型，空氣微粒就會從隙縫處洩漏，防護效果也降低。

賴全裕說，新冠肺炎病毒仍以近距離飛沫傳播為主 ，外科口罩可過濾10微米以上大飛沫，一般民眾在普通場合戴外科口罩，加上維持社交距離即可。

但若在密閉空間如電梯、車內，口罩洩漏部分可能較無法防護。賴全裕提到，最常見的洩漏處就在鼻梁、下巴與雙頰，也就是口罩的4個邊界處。

要提升口罩密合度、減少病毒從隙縫處洩漏，賴全裕提3大要點。首先，口罩綁帶要拉緊，耳朵後方繫繩 可打結，鼻梁處也要確實壓緊，讓口罩更加貼合口鼻。

其次，可用透氣膠帶將下巴、雙頰等隙縫處貼起來 ；最後，可多戴1層貼合臉型的布口罩或泡棉口罩，目的是增加密合度。

但賴全裕強調，不建議戴2層外科口罩，因洩漏縫隙還是一樣，反而增加呼吸阻力，讓口罩戴不住。