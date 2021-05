▲以色列13日夜間對加薩走廊發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/編譯

以色列宣稱,13日夜間發動的大規模轟炸,是為了摧毀巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」(Hamas)的地下隧道,並且成功破壞大多數分支與通道。外媒認為,這是一個精心策畫的計謀,目的是誘騙哈瑪斯士兵進入地下隧道,接著展開轟炸,一舉消滅地底通道與大量敵軍。

以色列13日午夜不久後,宣布地面部隊進入加薩走廊,稍後又改口稱沒有軍隊跨越邊境,地面部隊僅是加入空軍實施空襲。國防部隔日宣布,他們出動戰機、大砲、直升機以及超過1000枚炸彈,攻擊加薩走廊北部與東部後,已經成功破壞加薩走廊多條地下隧道。

▲以色列士兵在加薩走廊地下隧道口。(圖/達志影像/美聯社)



#Hamas tunnel network in the Gaza Strip that was linking to Israel. pic.twitter.com/aeC8eYbnI4