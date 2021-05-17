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防疫優先　屏檢：非急迫+時效性31日前暫緩開庭或報到　　

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署因應中央疫情指揮中心針對部分地區發布為第3級警戒區域，且就屏東縣地區防疫提升為準三級警戒，基於防疫優先，且為維護洽公民眾及該署同仁安全，並降低染疫風險及避免疫情擴散風險，擬定相關因應防疫措施。

屏東地檢署說，該署自5月17日（週一）起至5月31日（週一）止，暫緩所有傳喚到署名義（含偵查、執行、觀護、提訊或採尿等）案件之當事人（告訴人、被告、受刑人、受保護管束人等）、訴訟關係人（證人、鑑定人等）及律師（告訴代理人或辯護人），除內勤、外勤、各監獄釋放出監之受保護管束人依限報到、符合撤銷假釋要件且情況急迫者，及其餘檢察官或觀護人認有具有急迫性、時效性及必要性外，原則均暫緩到署開庭或報到。但相關案件的偵查作為及行政業務均正常辦理或進行。

該署今日也主動通知上開案件之當事人、訴訟關係人或律師等暫緩開庭或當事人到案執行事宜。受傳喚或通知應出庭或到署的民眾，若有疑義，可於上班時間電聯承辦股查詢（總機：08-7535211）。

屏檢說，民眾除開庭（應出示傳票）、報到（應出示報到通知）或洽公（遞狀、辦保、責付、詢問相關為民服務中心業務等）外，均暫緩進入本署辦公處所。若未出示傳票或通知者，一律採實聯制，全面配合實聯制的防疫規範。

另進入該署辦公處所者，應全程配戴口罩，並配合量測體溫，若體溫超過37.5度者，禁止進入，以保障屏東地區民眾及該署同仁的健康與安全，並共同為維護屏東地區防疫的安全而努力。

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