台北101觀景台即起休館　百貨關閉兒童遊戲區、入館採實聯制

▲台北101觀景台宣布關閉至5／28。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙北疫情升至第三級，官方宣佈今（5／15）起關閉8大休閒場所，台北101觀景台也宣布，89樓觀景台即起休館至5／28止，而新光三越、SOGO、環球購物中心也關閉兒童遊戲區，百貨也採取入館即需填寫實聯資料才可進入。

行政院與中央流行疫情指揮中心，今公布台灣確認人數暴增至180名本土案例，宣布雙北防疫措施提升至第三級，民眾外出時強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，關閉全台八大休閒場所等，台北101觀景台也在下午2時許宣布，休館至5／28暫停對外開放，而辦公大樓、購物中心則不受影響。

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對此百貨持續正常營業，但也升級防疫措施，新光三越、SOGO、環球購物中心均關閉公共兒童遊戲區，包括全台15家新光三越、SOGO、遠東百貨、環球購物中心、台北101購物中心、iFG遠雄廣場、京站時尚廣場、微風廣場，目前都採取實聯制方式進入百貨，需要掃描QRcode完成資料登記後才能進店。

而指揮官陳時中也在記者會上表示，其餐廳的定義為「營業場所」，不包括在停止5人、室外10人以上社交聚會的家庭聚會中，故百貨餐飲業者得以繼續營業。