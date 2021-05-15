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雙北防疫升級　新光三越、SOGO關閉兒童遊戲區

▲百貨,實聯制,環球,路易莎。（圖／環球購物中心、路易莎提供）

▲多數百貨即起實施入館實聯制。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／台北報導

今（5／15）行政院公佈全台暴增至180名民眾確診，宣布雙北地區進入防疫第三級措施，並關閉全國八大休閒場所，連鎖百貨新光三越、SOGO均表示，除暫停館內政府規定的八大場所營運，另店內兒童遊戲區也即刻關閉，其他多間百貨公司也實施只要入館就需進行實聯登記。

中央流行疫情指揮中心昨才宣布破20例本土案例，今全台就暴增至180例確診，宣布雙北防疫規格升級至第三級，外出時要強制戴口罩，並停止5人、室外10人以上社交聚會，關閉全台八大休閒場所等，百貨仍持續開放營業，但部分公眾設施即期關閉。

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新光三越表示將持續落實清潔消毒、入場量溫、增設手部消毒器，並加強落實全館實聯制、保持社交距離之人流管制相關措施；另針對台北信義新天地A8、台北天母店兒童遊戲區、A9健身房、A8的4樓戶外兒童樂園已於5／15中午起暫停營業。

SOGO也表示全台入館進行實聯制，防疫期間入場容留人數達50%以上即啟動人流管制措施，美食街全面設置壓克力安全隔板，並關閉全台各店兒童遊戲區至 6/8；遠百也從即起全台分店實聯登記入館，雙北地區配合「第三級警戒」防疫，遠百信義A13、板橋大遠百威秀影城5／15下午4點起至5／28全面關閉，相關退票可詳閱影城公告，湯姆熊歡樂世界遠百板橋中山、遠百桃園從5／15至6／8暫停營業。

環球購物中心全台七店，5／15下午4點起至5／28包括影城、親子樂園、兒童遊戲場、按摩服務店、健身中心等暫停營業，同時即日起館內活動包括親子、DIY等活動全面停止。

高雄草衙道則表示，目前 館內健身工廠旗下的健身房、滾吧跟肖跳即起暫停營運，其他館內包括棒球打擊場、遊戲愛樂園與戶外遊樂場、鈴鹿賽道尚在確認中。據悉台北101觀景台也將採取閉館或調整營運時間。

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