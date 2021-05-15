美國返台辦婚禮未登記！20年後牽手小三還產女　元配求償2300萬

▲台北一名羅姓男子1992年時與張姓女子公開舉行結婚儀式，卻在2014年在與盧姓女子登記結婚，遭法官判應賠償張女60萬元。（圖／免費圖庫PIXABAY）



記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

台北一名羅姓男子1992年時與張姓女子兩人於餐廳舉行婚宴，雖未辦理結婚登記，但依當時規定已具有婚約效力，沒想到羅男竟又在2014年時與交往長達10多年的盧姓女友，共組家庭結為連理，被元配張女怒告上法院，求償2300萬元。士林地方法院審理後，判羅男應賠償張女60萬元，全案仍可上訴。

羅姓男子與張姓女子兩人在美國舊金山將往認識，並在1992年返台在北市一家餐廳舉行公開的婚禮儀式，雖然未進行結婚登記，但依據當時的法律規定，兩人的婚姻已具有效力。未料，羅男相隔20餘年，帶著交往10多年的盧姓女友一起前往戶政事務所登記結婚，更生下一名子女，讓張女氣得向法院提出告訴。

庭審時，羅男坦承有重婚的行為，但他辯稱會重婚是因為他與張女結婚後兩人時常爭吵，夫妻感情不睦，所以才會隻身返回亞洲工作，但仍有按時給付張女家用，以扶養子女，絕對沒有對家庭棄之不顧。

羅男還向法官哀求，認為張女所提出的賠償金額過高，自己現下無業，更無資產，他已對重婚的犯行深感悔意，希望法官能夠審酌減輕賠償金額。

士林地院審理後認為，羅男在原有婚姻關係持續進行時，卻和盧女登記結婚還產下一女，違背善良風俗，更侵害了張女在婚姻生活中的幸福及安全感，破壞了夫妻間的誠實信任關係，認為羅男重婚犯行明確，侵害張女的人格權，審酌2人的學歷與財力後，判羅男應賠張女60萬元，全案仍可上訴。

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