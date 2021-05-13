摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

▲阿傑拍攝下與花花歡愛的影片，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿傑」（化名）在交友軟體認識一名未成年的女高中生「花花」（化名），而他在明知道對方未成年的情況下，仍是與對方發生性行為，並將性愛畫面用手機拍下來，而更誇張的是，兩人發生關係的時候花花身上穿著高中運動服。對此，高雄地院審理後，依法判其有期徒刑1年，緩刑3年。

判決指出，阿傑與花花在交友軟體上認識，而他明知花花在簡介上介紹自己僅有16歲，且兩人在見面時花花還穿著高中的運動服，卻仍是與對方相約在某賓館與之發生撫摸生殖器、口交、性交等行為，而阿傑還將過程用手機通通錄影起來，為得就是讓自己日後還可以繼續觀賞。

整起事件直到花花的父母發現異狀，查看其手機後才讓全案曝光。對此，阿傑表示，「當時只是要拍起來，我沒有給朋友看，我沒有傳出去，我只是要自己欣賞」另外，阿傑也表示之就已經把影片刪除、並把手機拿去賣掉了。對此，法官認為，阿傑明知道花花心智發育尚未完全健全、性自主能力尚未完全成熟、思慮也並不周詳，竟然私自拍攝性交、猥褻影片觀覽，滿足自身性慾，此舉已經戕害對方身心健康、日後人格發展，行為時有可議。

法官念及，阿傑始終坦承犯行，坦然面對刑事責任，並無前科且又已經和花花的父母成調解，並賠償對方20萬元，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯製造少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪判處他有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，且應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬

陪酒PK骰子！輸到全脫光「坐包廂任摸」 她曝：小姐比較敢玩

快訊／罔腰曬「懷孕超音波照」遭移送！裁罰結果出爐