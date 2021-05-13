　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲阿傑拍攝下與花花歡愛的影片，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿傑」（化名）在交友軟體認識一名未成年的女高中生「花花」（化名），而他在明知道對方未成年的情況下，仍是與對方發生性行為，並將性愛畫面用手機拍下來，而更誇張的是，兩人發生關係的時候花花身上穿著高中運動服。對此，高雄地院審理後，依法判其有期徒刑1年，緩刑3年。

判決指出，阿傑與花花在交友軟體上認識，而他明知花花在簡介上介紹自己僅有16歲，且兩人在見面時花花還穿著高中的運動服，卻仍是與對方相約在某賓館與之發生撫摸生殖器、口交、性交等行為，而阿傑還將過程用手機通通錄影起來，為得就是讓自己日後還可以繼續觀賞。

整起事件直到花花的父母發現異狀，查看其手機後才讓全案曝光。對此，阿傑表示，「當時只是要拍起來，我沒有給朋友看，我沒有傳出去，我只是要自己欣賞」另外，阿傑也表示之就已經把影片刪除、並把手機拿去賣掉了。對此，法官認為，阿傑明知道花花心智發育尚未完全健全、性自主能力尚未完全成熟、思慮也並不周詳，竟然私自拍攝性交、猥褻影片觀覽，滿足自身性慾，此舉已經戕害對方身心健康、日後人格發展，行為時有可議。

法官念及，阿傑始終坦承犯行，坦然面對刑事責任，並無前科且又已經和花花的父母成調解，並賠償對方20萬元，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯製造少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪判處他有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，且應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬

陪酒PK骰子！輸到全脫光「坐包廂任摸」　她曝：小姐比較敢玩

快訊／罔腰曬「懷孕超音波照」遭移送！裁罰結果出爐

ET快訊
快訊／基隆重症婦常去萬華「賣茶」！　急追相關足跡
快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫
黃子佼、孟耿如宣布取消家宴！原邀小燕姐證婚全喊卡
快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬
餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂
快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！　遊藝場全棟66人隔離
快訊／侯友宜宣布：新北將啟動「全市大消毒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

澎湖飯店、民宿掀退訂潮！花火節6／8前停辦　熱門景點也採人流管制

風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

台中地檢拍賣因疫情取消　3折法拉利V12、瑪莎拉蒂跑車掰了

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

台南又有新飯店！「捷絲旅台南十鼓館」6／1試營運　每人一晚980有找

花蓮糖尿病患及中低收入戶　3千劑帶狀疱疹疫苗免費接種

傳內湖大樓員工家屬確診　緯來電視澄清無員工或家屬確診

鐵板煎到金黃色！台南飄香40年肉粿店　靈魂蔥辣醬＋蒜頭好銷魂

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

社會熱門新聞

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

萬華2女確診　阿公店酒客嚇死全跑光

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

小貨車撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

前議員曝萬華茶室　越南妹穿小丁熱舞

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面