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機師私約空姐雙染疫　超美正宮通知公司「是我男友」慘換劈腿真相

▲▼飛機,空服員,打招呼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲案1153的正牌漂亮女友在華航染疫風暴中，積極通報所屬公司防疫，結果換來男友劈腿真相，成了華航染疫風暴中，最苦情的受害者。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

根本「真心換絕情」！華航染疫風暴在本月4日，新增兩例確診，是任職於華航的機師與空服員，分別是案1153與案1154。當時兩人被查出，曾在上月29日有大約半天時間接觸。而據爆料指出，其實案1153的這名華航機師，有個現任職於銀行業的漂亮正牌女友。在確定機師男友染疫後，這名超美的正宮女友還為了防疫，積極、主動通報公司「案1153是我男友」，現在男友曖昧空姐雙雙染疫，7日被被查出兩人病毒定序相同，讓正宮「真心防疫換劈腿絕情」，成為最衰女友。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。但案1153，在5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，後來被確診。

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▲▼指揮中心5/5公布案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

當時指揮官陳時中在疫情記者會上表示，機師案1153在4月29日凌晨接空姐案1154居檢出關，兩人一起去酒吧，之後接到集中檢疫通知，當晚機師又送空服員去集中檢疫所，兩人接觸時間長達半天。至於兩人在一起半天都在做什麼？當時發言人莊人祥低調表示，這是空服員的私人行程，不便透露。

而根據知情人士爆料，案1153這名華航機師，其實有個過去擔任過空服員的漂亮女友，但目前該名正宮已轉戰銀行圈任職。據悉，當案1153被確診後，這名漂亮的正宮女友，為了積極防疫，防堵華航染疫的風暴擴大，當下積極通報公司，導致公司內部員工，已經全都知道案1153，是這名美女員工的男友。

沒想到現在爆出，這位機師男友跟同公司的案1154空姐，兩人有長達半天時間進行「私下接觸」，稍早記者會上，指揮中心也出面證實，案1153跟1154的病毒定序相同，讓這名漂亮的機師正宮女友，更坐實了「真心防疫換劈腿絕情」的窘境，成了這場華航染疫風暴中，最苦情的受害者。

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