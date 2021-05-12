22例感染源不明本土！張上淳揭最新病況：基隆婦屬嚴重肺炎

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布本土病例增加16例，包含昨天6例在內，近期感染源不明本土累計22例並有2起群聚。指揮中心專家小組召集人張上淳公布最新病況，今日公布基隆驗出的案1217女性屬於重症，還沒有插管，但屬於嚴重肺炎。

指揮中心昨日公布6起不明感染源本土病例，分別是新北蘆洲案1230與宜蘭羅東遊藝場群聚5人，今天再增16例本土，當中10例與蘆洲群聚相關，3起與宜蘭遊藝場相關，還有3起則是另外感染源不明個案，分別在基隆、台北萬華工作。

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張上淳表示，這兩天的個案僅有今天1人是有達到重症程度，其他都是輕症或無症狀被篩檢出來的。嚴重個案為案1217基隆50多歲女性，還沒到插管，但屬於嚴重肺炎。

根據疫調指出，案1217在基隆長庚被驗出，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

另外在台北萬華茶藝館工作、於新北雙和醫院被檢出的案1220，是一名60多歲女性，就醫時診斷有肺炎情形，張上淳表示，雖說有肺炎，但還不到嚴重程度。