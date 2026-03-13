《陽光女子合唱團》公益放映會中部場　陪更生人看到人生第二道光

▲《陽光女子合唱團》公益放映會中部場。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

台灣電影史上最賣座的《陽光女子合唱團》引人注目，臺灣更生保護會與台灣大哥大董事長蔡明忠，共同舉辦《陽光女子合唱團》公益包場。在12日的中部場中，蔡明忠表示，感謝更保長期以來對更生人的協助，他希望藉由支持更生朋友，也期待這社會能成為那道光，接住每一位努力重新站起來的夥伴。

參與本次放映會的法務部保護司司長洪信旭在映後表示，過去的錯誤不能限制一個人的未來，在《陽光女子合唱團》中一個在監獄出生的女嬰，一群犯錯卻仍然渴望被愛的女受刑人，一段用歌聲療癒彼此的故事，串成這部感人的劇情，透過「理解」和「包容」建立深厚的情誼，而更生保護會的同仁跟夥伴們也是用「理解」與「包容」幫助更生朋友發現自己的正面價值，讓他們重新找回自己的人生。

更保董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝也表示，感謝蔡明忠長期關注更生人復歸社會議題，並持續投入資源，協助更生朋友重新出發，同時關懷攜子入監的嬰幼兒，推動口腔健康照護計畫。

更生保護會臺中分會主任委員廖學從分享，過去曾準備鋪棉刷毛的防風外套送入女監，希望孩子穿上後能抵擋寒風，也讓攜子入監的女受刑人們安心；廖主任委員並提供奶粉、尿布及教具等生活物資到女監，傳遞一份感同身受的體恤，希望把這份溫情遞到女受刑人手心裡，讓這份溫暖能變成力量。

台灣更生保護會最後指出，更生人復歸社會不僅需要制度的支持，更需要家庭與社會的理解與接納。透過本次公益電影放映活動，期盼讓更多人看見更生家庭努力重新開始的勇氣，社會多一分包容與關懷。未來更生保護會也將持續結合各界資源，陪伴更生家庭走過重建生活的歷程，一起迎向人生的第二道光。