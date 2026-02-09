　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「更生年貨大街」台中圓滿落幕　凝聚社會良善力量支持更生人

▲▼「115年更生年貨大街」登場！凝聚社會良善力量 支持更生穩定復歸。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「115年更生年貨大街」圓滿落幕！凝聚社會良善力量。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於今1月17日在臺中市西屯區交六廣場盛大舉辦「115年度更生年貨大街」，今年活動特別聚焦更生朋友創業輔導與技能培訓成果，透過市集形式，凝聚社會良善力量，讓社會大眾看見更生朋友努力翻轉人生的具體實踐，以行動支持其穩定復歸。

法務部部長鄭銘謙致詞時表示，更生朋友的復歸之路有三股至關重要的力量相互支撐：第一，是家庭的愛與支持；第二，是讓更生朋友重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；第三，是來自社會大眾的接納與肯定。這三股力量彼此交織，共同鋪設出讓更生朋友更加順利的復歸之路。

台灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝則表示，更生年貨大街是多年來陪伴更生朋友學習技能、累積經驗並邁向自立的重要成果展現，每一件商品背後，都是努力復歸的生命故事，也是社會給予信任與機會的具體實踐。感謝法務部及各界長期支持，期盼透過年貨大街，讓更多人看見改變的可能，一起用行動支持更生。

本次「115年度更生年貨大街」集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生朋友所開發的優質商品進行展售，包含食品、生活用品及節慶禮盒等，協助拓展行銷通路與實質就業、創業機會，一起以實際行動支持更生朋友自立生活。今年活動規模再創新高，共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，充分展現更生保護服務的深度與廣度，形塑具體可見的復歸支持網絡。活動現場亦設置法治宣導攤位，內容涵蓋反毒、反詐騙及反賄選等議題，結合互動宣導與有獎徵答，提升民眾法治意識，並增進社會大眾對司法保護政策的理解與支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷2度縱火　男嫌涉2罪被裁准羈押
快訊／財神爺放假　威力彩連30槓下期頭獎「狂飆13.5億」
快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天
國道13車集體「撞地雷」　一排停著等拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「更生年貨大街」台中圓滿落幕　凝聚社會良善力量支持更生人

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

「更生年貨大街」台中圓滿落幕　凝聚社會良善力量支持更生人

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

土城污水管網打通關鍵節點　新北5處銜接完成1967戶受惠

快訊／台中大夫第自救會長北捷2度縱火　涉2罪被裁准羈押

瑞芳分局擴大召開治安座談　警民攜手守護地方安全

快訊／財神爺放假　威力彩30槓下期頭獎「狂飆13.5億」

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

快訊／鹿港清潔隊大火　彈簧床燒起來！深夜烈焰沖天

張肇元動TJ賽季恐報銷！雄鷹一軍捕手卡位戰引爆、凃壯勳盼良性競爭

連樂壇傳奇艾爾頓強都狂推！　美國R＆B新星確定來台…演出日公開

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

法律熱門新聞

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

北監舉辦「春節面對面懇親」2345人參與　盼用親情力量勉勵收容人

更生大使顏正國雖癌逝　但筆墨留情

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

更保高雄分會「藝展身手」技訓成果發表會

橋頭分會舉辦114年度外聘督導聯繫會議

2026年「更生年貨大街」台中登場

更生年貨大街　17日將於台中登場

5男關一起　牢房竟變炮房

法務部長鄭銘謙　表揚績優矯正人員

艾格諾先生雪花餅獲金馬青睞

石勳平、劉珞亦／林宅血案解不開的檔案

總統府接見今年度保護事業有功人士團體

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

更多熱門

相關新聞

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

針對中共今（9日）以《港區國安法》莫須有罪名，將香港壹傳媒創辦人、民主運動重要象徵人物黎智英，重判20年有期徒刑，民進黨中國部表達最嚴厲的譴責，並強調，香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，今天是香港民主最黑暗的一天。

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

燒死刺青店老闆夫婦　19歲絕命煞仍判無期定讞

燒死刺青店老闆夫婦　19歲絕命煞仍判無期定讞

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生年貨大街法務部行政院

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面