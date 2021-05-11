蘆洲、羅東6確診！「關鍵5字」PTT怕爆　醫師警世：台灣安逸太久

▲此圖為消毒示意圖。（圖／軍聞社提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新北蘆洲、宜蘭羅東今（11）日共6人確診，由於目前「感染源不明」，恐淪社區破口，不少醫師、名人紛紛發文警世，網友們對此也憂心忡忡，直呼「大家這陣子真的不要出門啊！」

新北市五股獅子會前會長今傳確診，據悉該案近日並沒有出國史，也與華航案、諾富特案無關；無獨有偶，宜蘭羅東鎮中正北路的「銀河百家樂」已進行緊急消毒，共5名員工確診。

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消息一出，讓網友們心慌慌，在PTT發文驚呼「一次+5，還不明感染源，顯見病毒已在社區一段時間，加上大家一直覺得台灣疫情控制很好，口罩漸漸都懶得戴，484真的要爆了？」

▲醫師發文警世。（圖／翻攝自臉書／小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團）

另外，不少醫師在臉書呼籲，要大家小心；小劉醫師也直言，「台灣真的安逸太久，社區感染的破口就要出現了嗎？別笑人家印度人慌亂到用牛糞防疫。」

對於關鍵5字「感染源不明」，許多鄉民也超怕，「我剛睡醒，好像要世界末日惹」、「一直放病毒進來是要怎麼根絕，一堆外國人入境」、「國人該收心」。

稍早，中央流行疫情指揮中心也公布，國內新增7例本土，有6例感染源待釐清，當中5人屬宜蘭遊藝場群聚、新北1人確診；另有昨日確診案1187的家人1人染疫。

▼不明感染源讓網友憂心。（圖／翻攝自PTT）