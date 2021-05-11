海陸首位戰車女連長陳柔安　勇於自我挑戰不畏艱難

軍聞社／記者謝宏檜專訪

在今年首場的三軍聯合作戰訓練測考中，海軍陸戰隊勤訓精練的成果令人印象深刻，其中擔任操演單位戰車射擊指揮官的陳柔安上尉，以巾幗不讓鬚眉之姿展現出專業領導風範；她是99旅戰車營戰二連的連長，也是海軍陸戰隊首位戰車部隊的女性主官。

海軍官校103年班電機系畢業的陳柔安，選擇戰車單位的初心是一股熱情，過去學姐們投身步兵與砲兵單位居多，讓她對戰車部隊充滿好奇與嚮往，為了挑戰不一樣的軍旅，她毅然選擇戰車單位，卻意外成為陸戰隊戰車部隊裡的「嬌點」。

戰車部隊任務繁重，考驗著主官的指揮與協調能力。對陳柔安來說，她從下部隊以來，在戰車營先後擔任排長、訓練官、後勤官等職務。當她初任連長時，雖然與部隊有些磨合，但昔日所累積的工作經驗使她能迅速了解自己的不足之處，謙遜修正並儘快適應，進而帶領部隊圓滿完成一項又一項的操演任務。

面對部隊裡接踵而至的難題，陳柔安都視為挑戰，不斷告訴自己「身為陸戰隊的一員，一定可以的！」擔任主官的她難免遇到壓力，但她認為最快樂的事情就是能與弟兄們同甘共苦，不論工作、生活、學習、戰鬥都能和衷共濟，讓自己的人生充滿許多挑戰與樂趣。

陳柔安表示，不論性別為何，只要在自己的崗位上用心對待每件事，任何事都能打破刻板印象。連長肩負著單位的成敗之責，陳柔安對自己有更高的要求與期許，未來也將秉持著陸戰隊「不怕苦、不怕難、不怕死」的精神，帶領全連官兵弟兄姊妹，勇往直前，爭取榮譽。