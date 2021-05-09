父母「不工作」會影響小孩價值觀嗎？　財富自由爸苦惱發問

▲財富自由爸問，父母都不工作對孩子的價值觀是否會造成影響，引發熱議。（圖／pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

孩子的學習很大一部分是模仿父母的行為開始。有一位今年39歲的財富自由爸就在Dcard發文提問表示，自己年輕的時候很努力工作，現在已經財富自由，他的老婆也不需要工作現在已經懷孕7個月，想問如果孩子成長的過程中，看到父母都不用是否會影響價值觀？

原PO在 Dcard發文表示，他從2015年開始就沒在上班，當包租公跟全職投資人，之前的生活都是在水肺潛水、出國旅遊等等，甚至閒到考過日文N1與多益金證，去年因為學習自由潛水，認識了同樣熱愛戶外活動與旅遊的老婆，現在已經懷孕7個月，老婆也覺得這樣的生活很好，夫妻都不工作，可以帶孩子到處玩，陪著孩子成長。

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▲原PO說，他自從財富自由之後，生活就是從事潛水等戶外活動。（圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO接著說，他的兩個哥哥卻認為「身教重於言教」，小孩子的學習是從模仿開始，如果孩子一出生就看到爸媽不工作還不缺錢用，這樣對小孩的教育不太好，尤其他本身是經歷過很辛苦的過程才達到財富自由，但孩子沒有，應該要讓他們知道「一分耕耘，一分收穫」。

原PO認為，這個情況很難抉擇，他年輕時也很辛苦，一天工作加學習約15小時，才能提早達到財富自由，要他再繼續拚有點懶惰，但他的兩個哥哥總共生了5個孩子，他們講的也有道理，所以想問一下網友的看法？

網友對此回應表示，「我覺得給予正確的觀念就行了，有能力就給予優越的生活比較好。」、「教養是一回事，我覺得教育孩子，不代表你要改變你自己的生活」、「物質窮養，心靈富養，我爸媽也是從來不給我買非必須品，但教育的錢是一毛都沒有省」、「你沒有出門工作未必就是沒有在賺錢養家，你自己是專業投資人這也是一種工作，你相當認真學習的態度我相信在孩子的學習態度來說絕對會是最無法挑剔的身教你也可以透過，你的理財觀和專業知識建立起你孩子正確的金錢觀」。

▲有部分網友認為，還是要教育孩子一分耕耘一分收獲的重要性。（圖／pixabay）



不過也有人認為，「哥哥們說得很有道理，一定要讓孩子知道賺錢不容易，不然長歪是很有可能的，可能會演變成一種心理『反正我不用努力就有錢，那我幹嘛要努力？』也許不一定會學壞，但很有可能變成敗家的孩子啊，教育只要正確，孩子富養也不會有問題的」