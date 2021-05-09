25秒壓車連過5彎！重機騎士雷殘「摔斷腳」　左掌剩皮相連懸空晃

▲香港騎士壓車過彎失控雷殘，腳掌剩皮相連，懸掛半空晃啊晃。（圖／翻攝YouTube／ NO HERO）

記者莊智勝／綜合報導

臉書粉絲團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」昨深夜分享一樁恐怖車禍影片，一名男子騎著無重機馳騁山道，過彎時還頻頻壓車，不久後隨即發生悲劇，騎士在一處彎道疑似車身壓得太低，當即打滑自摔，後方騎士見狀立即下車查看，赫見男子腳踝斷裂，腳掌幾乎只剩下一層皮連著、懸掛半空晃，衝擊畫面也令網友直呼「超嚇人，那隻腳徹底毀了！」

「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」昨夜在粉專分享一起車禍影片YouTube連結，短短57秒的影片中，只見騎士騎著重機在蜿蜒的山道中飛速馳騁，25秒內一連壓車過了5個彎道，不料當騎士正要壓車再度過第6彎時，卻疑似因車速過快、車身壓得太低，當場失控雷殘，連人帶車噴飛倒地。

▲影片中，騎士在壓車過準備過第6個彎道時，不慎失控自摔。（圖／翻攝YouTube／ NO HERO）

後車騎士見狀後急忙停下，連連驚呼「大哥、大哥！」並奔向前查看；摔車的騎士這時還能坐起身，但卻已痛得說不出話，抬起的左腳還能明顯見到，腳踝處已經斷裂，只剩下一層薄薄皮相連，腳掌就這個懸在半空晃啊晃，嚇得目擊騎士急忙撥打電話求救。

衝擊感爆棚的驚悚畫面曝光後，網友也紛紛直呼「無碼版真的很可怕，沒有那個心臟真的不建議看」、「這個應該殘廢了」、「要跑山路，護具車靴也不穿」、「看傾角就知道，超過自己能控制的極限了，到底為什麼要這樣騎」、「可能是要倒時伸腳去救車造成的」、「超嚇人，那隻腳徹底毀了！」

此外，還有眼尖的網友發現，從影片中拍到的機車車牌來看，事發地點應該是在香港，而非台灣；該支YouTube影片雖然是在7日上傳，但確切發生時間目前仍不明。