失家少年「15而立」安置轉銜率僅2%　民團籲廣設自立宿舍補破網

▲創作歌手全世煌與中華育幼機構兒童關懷協會創辦人洪錦芳合影。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

中華育幼機構兒童關懷協會在母親節前夕公布自立宿舍調查，2020年全國4685位接受「安置後追」輔導少年中，僅有2%可轉銜「自立宿舍」，且聘僱人員多為約聘職。協會創辦人洪錦芳感慨，「明天的成年罪犯，是今天的偏差少年。」呼籲衛福部應在全台23縣市廣設自立服務，扶助失家兒正向自立。

根據衛福部統計，每年約有3000位失家兒少住進育幼院等安置機構，更有5000多名離院兒少15歲就被迫自立，不過提供重要轉銜服務的自立宿舍，卻從2011年的100床，減至2021年的98床，失家少年無處可去，只能加入幫派、淪為詐騙車手或街友，自傷事件更是頻傳。

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洪錦芳表示，早期失愛的孩子，在智力、語言、抽象思考都比在一般家庭成長的孩童落後。被安置的少年若國中畢業後不繼續升學，就必須離開育幼院、寄養家庭，等同於15歲就要被迫自立，這類孩童最大的共同點為父親在監服刑、母親不知去向，若能及早防堵，就能減少成長過程犯罪的發生。

▲洪錦芳闡述失家兒少問題。

「新加坡照顧失家兒到21歲、歐美到23歲，但台灣到15歲就放手。」洪錦芳感慨，許多失家兒少離開育幼院或寄養家庭後都會住在一起，進而染上喝酒、嚼檳榔或毒癮等惡習，台灣風險家庭失能少年初步估計2萬人，政府在離院僅後追一年即結案，呼籲政府在社安網「補破網」。

中華育幼協會秉持「15自主、30而立」理念，每年挹注600萬元幫助失家少年。洪錦芳說，希望能透過協會挹注，幫助高風險少年翻轉三代，資助項目包括學費、生活扶助與急難救助金，另也有租金、押金補助。目前更有4人在協會資助下讀到研究所。

創作歌手全世煌也是失家少年之一，小學時父母就遭人殺害，寄居親戚家也遭到不當對待，所幸經社福團體協助到台北唸書，透過教育與努力翻轉人生。

全世煌出席中華育幼機構兒童關懷協會分享成長心路歷程，他將自己定位為「音樂社工」，希望透過創作帶給失家少年希望。在台中開設早餐店後，也陸續聘用5、6名失家或失學少年擔任店員，讓他們獲得基本的溫飽，並教導一技之長，以期在成年後自立生活。

▼洪錦芳公布社安網期許。