漁順昇168號3人海漂　浮球保麗龍綁船板逃生！感謝海巡搶救

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍漁船琉球籍漁船「漁順昇168號」出港捕釣黑鮪魚，在鵝鑾鼻附近海域觸礁，船上4名船員落海，包括陳姓船長等3名船員被交通船「綠島之星3號」救起，尚有1名船員失蹤持續搜救中；琉球區漁會發表聲明表示，不到半個月，所屬漁會有3艘漁船發生意外，漁會代表漁船、船主家屬對海巡署及各單位的協助救援，表達感謝。

▲交通船「綠島之星3號」搶救落海的琉球籍漁船「漁順昇168號」船長3人。（圖／「綠島之星3號」提供）

▲漁順昇168號疑觸礁翻沈。（圖／陳崑福翻攝）

琉球區漁會表示，所轄漁船明滿祥20號漁船於4月28日在東沙環礁擱淺，經海巡署東沙海巡指揮部及漁業署、交通部航港局、南部航政中心及台灣政府相關單位協助下，核准大陸籍粵台漁11689號漁船協助拖救脫困後，再由友船登添財號協助拖救，平安返回東港。

4月29日冠晃發號漁船於小蘭嶼岸際擱淺，由海巡署派遣海巡艇PP3537協助救援，將船上11名人員平安接駁進入開元港；5月5日漁順昇168號漁船於鵝鑾鼻西南方8.3浬處擱淺後失蹤，經海巡署派遣花蓮艦及海巡艇PP3576、PP3550；空搜機及國軍水下作業隊協助搜尋，沈沒漁船由富漁慶2號漁船發現後通報海巡署協助處理，失蹤船員（3名台籍1印尼籍）由交通船綠島之星3號救起2台1印，目前有1名台籍失蹤船員尚未尋獲，海巡署及相關單位仍繼續極積搜尋中。

琉球區漁會說，該區漁會代表所屬遇難漁船船主、船長、船員及其家屬向海巡署及各協助救援單位表達無限感謝。

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1原價1960元，特價555元