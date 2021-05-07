鳳梨休養21小時　穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人了啦

▲鳳梨身體出現病狀，也影響了心情。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）



記者崔子柔／綜合報導

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）5日在臉書貼出喉嚨檢查的照片，稱自己身體狀況亮紅燈，許多排定行程將有異動。他昨（6）日又PO出休養現況，上身全裸、下身穿著一件黑色小短褲，讓網友留言大歪樓，「忍不住放大看了」、「都在注意你那坨」。

鳳梨昨日發文指出，「唉...咧衰啊...」，整個生活作息、飲食習慣都要調整，更開玩笑說自己「剩下泡老人茶的功能」，照片中鳳梨只穿一件黑色短褲，翹著腳一邊喝茶一邊滑手機，不少粉絲湧入留言關心他的身體狀況。

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▲鳳梨的照片讓網友歪樓。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）



不過留言區還有大量女網友討論起「下面有凸凸的」，紛紛留言表示，「我忍不住放大看了」、「我現在相信有19.5不含頭了」、「鼠薯下面種玉米」、「19.5跑出來見人了啦」，鳳梨也回應，「不要以為拎北不知道這些鋁森都偷偷放大第一張...自己承認不要被我抓到」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）



鳳梨日前就醫檢查發現，他的鼻咽長繭了，下半部還長了白斑，若持續惡化可能變成喉癌，醫師直言「沒辦法告知什麼時候會好」，但建議他最近講話要小聲一點，不能喝酒、吃檳榔、喝冰飲。