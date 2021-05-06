全台唯一綠色網頁大學　台東大學榮獲天下USR大學公民調查第二名

▲台東大學榮獲2021天下USR大學公民調查第二名 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《天下雜誌》5日出刊的第722期雜誌，公布了「天下USR大學公民調查」，國立台東大學榮獲公立一般中型大學組（6000人以下）第2名殊榮。台東大學在總分提高了0.75，在「環境永續」項目上，則獲得4.0的高分，超越公立一般大型大學組的榜首台灣大學，顯見台東大學在「環境永續」上的卓越績效，且為全台唯一設置專屬綠色大學網頁的大學。

聯合國於2015年底提出17項永續發展目標(SDGs)後，全球各大學幾乎都將之列為學校發展的主軸。依SDGs概念推出的「天下USR大學公民」調查，是國內唯一從永續視角檢視大學的指標。2019年起，《天下雜誌》借鏡企業ESG，從環境、社會、大學治理，加上大學最重要利害關係人教職員與學生照顧的教學承諾四面向共38項指標，以問卷回收暨教育部公開指標蒐集方式，均衡檢視大學的社會責任與永續發展，評選出台灣的大學公民楷模。

台東大學60公頃的知本校區，森林與草坪植被佔總面積61%，依山傍海，走進校園沐浴在森林芬多精，是名副其實的「綠色大學」。2016年起，台東大學自我定位為「綠色國際大學」，並成立校級單位的「綠色國際大學推動委員會」，由校長曾耀銘親自擔任主委。校方除了每年更新綠色大學白皮書之外，也是全台唯一有專屬綠色大學中英文網頁的大學，並積極推動綠色辦公室。學生端則每班設置環保股長，擔任節能減廢領航者，師生齊心共同往綠色永續之目標挺進，充分凸顯推動永續發展的決心。

台東大學的永續目標非常明確，除了讓師生在日常生活中踐行節能減碳之外，亦透過課程深耕永續觀念，過去3個學年度，每年平均有28.7%的課跟SDGs有關。通識課程中的「社會實踐微學程」，由「社會責任實踐」、「里山倡議與原住民生態智慧」、「適當科技與永續發展」、「社區幸福感」等課程組成。未來更將推出以永續發展與綠色生產為核心的不分系學士學位學程，透過跨領域學習來培育永續人才。

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