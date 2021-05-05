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罕見「台中塞子」！白車大迴轉卡路中半小時　婦驚：排檔桿斷了

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一對施姓母女開車迴轉，才剛轉一半排檔桿卻離奇斷掉，卡在路中間，正好被路過的員警解救。只是排擋桿怎麼會斷？汽車技師解釋，可能是老舊斷裂，導致裡面的彈簧彈出。

《東森新聞》報導，事發於東區旱溪街，根據監視器畫面，白色轎車事發當下橫停在路上，一動也不動，就如同塞子一般，後方車輛只能繞道通過，僵持半小時。

罕見！「台中塞子」轎車迴轉卡住半小時　婦驚：排檔桿斷了。（圖／東森新聞）

▲▼女駕駛迴轉時排檔桿斷裂，導致車子卡在路中，造成後方大塞車。（圖／東森新聞）

罕見！「台中塞子」轎車迴轉卡住半小時　婦驚：排檔桿斷了。（圖／東森新聞）

巡邏警車經過上前了解，只見開車的老婦人說，「我的那個桿子都已經斷了，彈簧都掉出來。」原來一對母女剛運動完開車要回家，卻發生排檔桿壞掉，卡在前進檔無法倒退，前方又有車擋住，動彈不得。為了安全，員警只好先請婦人到一旁，等待救援。

而員警打了一通關鍵的電話，幫助這輛白車脫困。三分局東區分駐所副所長徐孟廣表示，立即協助尋找旁邊停放車輛的車主，來協助移置車輛，好讓故障車能移到路邊等待救援。

至於排檔桿為何會斷裂，汽車技師林毅勳解釋，可能是零件老舊脆化導致。他提醒，若遇到類似狀況，如果車輛還能移動，以安全的方式先把車子移至路旁，等待道路救援；如果真的沒辦法，還是盡快報警，避免後續追撞發生。

▼老婦卡路中半小時，遇到警方協助。（圖／東森新聞）

罕見！「台中塞子」轎車迴轉卡住半小時　婦驚：排檔桿斷了。（圖／東森新聞）

▼專家說，排檔桿斷裂可能是零件老舊脆化導致。（圖／東森新聞）

罕見！「台中塞子」轎車迴轉卡住半小時　婦驚：排檔桿斷了。（圖／東森新聞）

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