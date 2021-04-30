111年新考招上路！考試分發801系不看數學、21系改採數甲

▲新型考招制度即將上路，分科測驗考數甲，不考數乙。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

新型考招制度即將上路，大學招聯會今（30日）公布111學年度起各管道數學考科參採內容。111學年考試分發入學管道的1865個系組中，有801個系組不參採數學，39個系組參採數學甲，362個系組參採學測數學B。另有21個系組因原參採指考數乙111學年改學甲，包含成大經濟系、陽明交大企管系，與政大會計系、財政系等。

111學年度開始，「指考」走入歷史由「分科測驗」取代，考科從過去的10科降為7科，分別是數甲、物理、化學、生物、歷史、地理與公民，大學透過考試分發入學管道招生希望招收不同數學能力的學生，可使用分科數學甲、學測數學A或學測數學B三種成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大學考試入學分發委員會追蹤110學年度原參採數學乙619個系組，在111學年度考分管道改「採學測數學B」的最多，有320個系組，其次是「不參採數學」有190個系組，參採「學測數學A或數學B均可」則有49個系組，並有百分之4系組改參採分科測驗數甲、分科測驗數甲及學測數A。

考分會統計，111學年考試分發入學管道不參採數學最多，有801個系組，其次是分科測驗數學甲有439個系組，使用學測數學B則有362個系組，基本上校系參採數學科的情況，仍是照著課綱數學手冊的建議，但是有部分校系因為有教學、研究、課程設計上的需要，因此有使用的數學考科與一般人的印象不太一樣，也提醒學生要注意到，可能相同的學群，但是參採的數學考科也不同。

另外，目前高一的學生可以從查詢系統中了解112學年「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三管道數學考科參採情形，作為接下來高二選課的參考依據，以及提早為兩年後做升學準備。

招聯會提醒，學生可透過「111學年度起大學申請入學學習準備建議方向暨三管道數學考科參採」，依學校及系別點選參閱，掌握三管道入學的完整資訊。

