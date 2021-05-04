　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮獵槍製造工廠被抄　查獲4把長槍主嫌收押

▲▼花蓮警方搜索花姓嫌犯製造工廠。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方搜索花姓嫌犯製造工廠。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊於「110年第1次全國同步檢肅非法槍械專案行動」期間，查獲張姓犯嫌非法持有土造獵槍，並迅速溯源查獲花姓犯嫌非法製造、販賣土造獵槍，專案行動共計查獲土造獵槍、具殺傷力空氣長槍共4把與槍管等製造槍械主要零件及製造工具電鑽、虎鉗及電鋸等工具1批，執行成果豐碩。

▲▼花蓮警方搜索花姓嫌犯製造工廠。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方偵辦張嫌非法持有土造獵槍，偵訊發現另一花姓男子涉嫌非法製造獵槍，並以每把新台幣1萬元不等之價格販賣不特人持有使用以牟取不法利益。

▲▼花蓮警方搜索花姓嫌犯製造工廠。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方於花嫌處查獲土造獵槍、具殺傷力空氣長槍共4把與槍管與製造工具一批。

案經縣警局刑事警察大隊報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，刑事警察大隊迅速偵查後時機成熟，於今年4月14日持花蓮地方法院搜索票，搜索查獲張姓犯嫌非法持有土造獵槍，並火速於同日溯源查獲花姓主嫌之非法製造獵槍工廠，查獲土造獵槍成品、具殺傷力之空氣長槍、槍管等槍械零件1批、供製造槍械所用之工具1批，全案以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送臺灣花蓮地方檢察署偵辦，花姓主嫌並經檢察官向法院聲押獲准。

▲▼花蓮警方搜索花姓嫌犯製造工廠。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局呼籲，新修正之槍砲彈藥刀械管制條例規範，持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。此外，模擬槍亦納入管理處罰範疇，非經依法申請許可亦不能擅自持有，另近年本轄發生數起不當使用自製獵槍致生傷亡案件，民眾依法持有使用自製獵槍，應注意安全，以防不當操作使用，發生自傷或傷人事故。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重
滅蟑神器！　直擊「1打1000」也穩贏
快訊／台鐵列車突冒大量白煙！　乘客急逃下車
台中彰化也亮紅燈！　北市「共11人確診」轉紅
台股盤中重挫500點　分析師曝「止跌關鍵」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

情色網站SWAG要復活了！「遵守10條件」將可帶老司機重新發車

土耳其男闖猛鬼大樓破壞監視器　現身管理員室被逮：不是我幹的

花蓮獵槍製造工廠被抄　查獲4把長槍主嫌收押

台南民宅被偷慣竊落網　屋主找回「無價婚戒」超開心

被世新大學院長兒欠債　他亂爆料「一家都愛賭」挨告代價出爐

欠稅235萬不繳被管收！女兒籌50萬元贖身　讓媽回家過母親節

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

情色網站SWAG要復活了！「遵守10條件」將可帶老司機重新發車

土耳其男闖猛鬼大樓破壞監視器　現身管理員室被逮：不是我幹的

花蓮獵槍製造工廠被抄　查獲4把長槍主嫌收押

台南民宅被偷慣竊落網　屋主找回「無價婚戒」超開心

被世新大學院長兒欠債　他亂爆料「一家都愛賭」挨告代價出爐

欠稅235萬不繳被管收！女兒籌50萬元贖身　讓媽回家過母親節

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

鼓鼓被指「態度要加油」首表態！隊友全封口真相曝…小刀：最真實的哥

搜出催產素！高公寓頂樓淪繁殖場　23品種犬養在排泄物鐵籠獲救

印度新冠確診數破2千萬！當局證實「疫情減緩」...首都氧氣瓶短缺

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

快訊／侯友宜宣布：新北密閉式活動中心關閉3週　親子館採預約制

「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

浪浪穿梭車陣害怕過馬路　她見前車開門難忘「最暖一幕」

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

星巴克5月買一送一加碼兩天！5款咖啡揪朋友只要半價　還有商品85折

衛少助攻籃板雙二十！178次大三元緊追大O　主帥讚史上第2強控衛

社會熱門新聞

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

潑「上千隻蟑螂」畫面曝！

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

快訊／台鐵成功站傳出軌！彰化機務段搶修中

千隻蟑螂攻擊雙北警局長　黑衣人掃光水族館存貨

警察聚餐潑上千隻蟑螂　中山分局揭關鍵時間點

3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東曝父母壞習慣害命

黑衣人餐廳灑「上千隻蟑螂」！來源曝光

即／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂　警追初步原因

越女來台就變臉　凌晨「睡衣赤腳」衝上他人車

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

潑蟑5煞身分曝！關渡攔檢到卻意外放人

更多熱門

相關新聞

桃園蘆竹工廠深夜大火　消防隊全力灌救

桃園蘆竹工廠深夜大火　消防隊全力灌救

桃園市蘆竹區大竹一家鐵皮工廠火29日21時53分許驚傳火警，火勢猛烈遠在數公里可見，大量報案電話和社群貼文呼籲民眾小心，網友表示，該鐵皮工廠為2手車行裡面有堆高機；消防局表示，為1層樓鐵皮構造建築物起火，目前正全力灌救中，所幸無人員受困和傷亡。

花蓮警緝毒槓上開花　搜出毒品意外查獲手槍

花蓮警緝毒槓上開花　搜出毒品意外查獲手槍

狗半夜叼3份便當！路人跟蹤笑翻

狗半夜叼3份便當！路人跟蹤笑翻

市值5億！毒梟剷平整座山頭「種1608株大麻」

市值5億！毒梟剷平整座山頭「種1608株大麻」

被兒子敗掉3千萬！光電老闆重出江湖隨身帶槍

被兒子敗掉3千萬！光電老闆重出江湖隨身帶槍

關鍵字：

查獲非法槍械製造工廠檢警聯手土造獵槍

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面