全國電子「爽快認賠」28支手機！網讚爆揪甘心　分析1關鍵：能3贏

▲全國電子購物網日前出現標錯價的烏龍。（圖／攝翻自全國電子網購網頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

全國電子購物網2日凌晨出現標錯價的烏龍，原價2萬7900元的手機，竟少標一個0，直接打一折賣2790元，許多眼尖的網友秒下單搶便宜。而全國電子非但沒有不認帳，第一時間馬上就回應，會按照錯標之價格出貨，處理方式引來讚聲。網友們就在PTT分析為何全國會認帳，也提到上次的「蛋塔之亂」，話題引發熱論。

據本站報導《3000元有找！三星手機標錯價 全國電子認賠：照錯標價格出貨》，2日清晨，有網友發現全國電子線上購物上的三星SAMSUNG-Galaxy S21 5G（8/256）灰款，標示售價竟只有2790元；趕緊刷卡購入。再查閱其它款式，發現128G紫色款標價也只有6890元，但不久這些大特價產品，在網路上就顯示停售，目前已找不到款式網頁。

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對此，全國電子指出，購物網站系統設有偵錯機制，發現操作失誤錯標特定商品價格後，已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內。所以雖然價格錯標是明顯錯誤，全國電子保有接受與否之權利，仍願秉持善意，按照錯標之價格出貨。另外，根據《中央社》報導，全國電子3日透露，錯標價格下單數量為28支。

▲PTT網友紛紛高呼「揪甘心」。（圖／翻攝自PTT）

消息一出，PTT一片譁然，「做生意就應該講誠信承擔風險，有骨氣多了」、「全國電子說要認賠，真假的啦」、「人家全國電子廣告都說『揪甘心』，此時此刻真的覺得有被甘心到的感覺」、「從小時候就看過全國電子的廣告了，這種程度的損失，還會讓媒體大篇幅報導以及大量讀者的正面評價，說不定比電視廣告還划算。」

還有人想起前陣子某電商平台引發的「蛋塔之亂」，「同樣標錯價，怎麼全國電子就認賠？」就有網友分析，關鍵應該就是差在損失額的部分，「損失在可控範圍內，正常出貨好聲量+1，獲得媒體廣告+2，網友搜尋討論一波+3，這波全國電子不虧」、「蛋塔賣8萬多盒，賠了1千多萬欸哈哈！怎可能出貨。」

也有人猜測，既然沒有太大虧損，可能公司就直接把這個當成行銷手法了，「就只差在損失有沒有超標啊，沒有的話等於拿來投放廣告而已，賺一波啦」、「把這當作廣告公關費，算一算還不見得不划算勒」、「下單的比較少，正常出貨聲譽更好，又能免費獲得全台媒體版面，賺爛」、「這波我確實對全國電子好感上升。」