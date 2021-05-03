網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

▲抹茶山真的超仙超美，但上去的路很崩潰。（圖／哈妹、控ㄅ提供，下同）

網搜小組／綜合報導

宜蘭旅遊景點超多，像從去年就夯到不行的張美阿嬤農場，還有仙境般的抹茶山，Podcast節目「八年級生」就要跟大家分享，朝聖這些熱門夯點的真心話，還有要拍到美照的背後代價。

節目中，哈妹分享爬抹茶山又愛又崩潰的經過，強烈建議還未挑戰的朋友，一定要算好時間、帶夠水，而且還要有心理準備，這不是美美的網美行程，而是超吃體力的地獄苦行阿！

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▲▼斑比山丘和張美阿嬤農場。

而控ㄅ則透露，到張美阿嬤農場和斑比山丘的遊玩心得，她更大力推薦，斑比山丘裡的紅茶很好喝。另外，節目中也有提到，朝聖「自然派」太平山、粉鳥林，及「人文派」傳統藝術中心的感想，想去宜蘭的玩耍的朋友們，快點開「八年級生」吧！

抹茶山

●全長來回共11公里，建議早點出發，且下午山頂也容易起霧。

●最好穿防水、防滑的登山鞋或運動鞋，後段木棧步道較濕滑。

●最好隨身帶水和充飢小零食。

●前面都算是「蠻親民」的平緩步道，只是有點長，但過了通天橋，才是魔鬼挑戰的開始，不僅階梯窄又陡，加上沿途是溪流，所以像前面所述，比較溼滑。

▼去抹茶山要注意時間還有體力。