　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

▲抹茶山,斑比山丘,張美阿嬤。（圖／哈妹、控ㄅ提供）

▲抹茶山真的超仙超美，但上去的路很崩潰。（圖／哈妹、控ㄅ提供，下同）

網搜小組／綜合報導

宜蘭旅遊景點超多，像從去年就夯到不行的張美阿嬤農場，還有仙境般的抹茶山，Podcast節目「八年級生」就要跟大家分享，朝聖這些熱門夯點的真心話，還有要拍到美照的背後代價。

節目中，哈妹分享爬抹茶山又愛又崩潰的經過，強烈建議還未挑戰的朋友，一定要算好時間、帶夠水，而且還要有心理準備，這不是美美的網美行程，而是超吃體力的地獄苦行阿！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲抹茶山,斑比山丘,張美阿嬤。（圖／哈妹、控ㄅ提供）

▲▼斑比山丘和張美阿嬤農場。

▲抹茶山,斑比山丘,張美阿嬤。（圖／哈妹、控ㄅ提供）

而控ㄅ則透露，到張美阿嬤農場和斑比山丘的遊玩心得，她更大力推薦，斑比山丘裡的紅茶很好喝。另外，節目中也有提到，朝聖「自然派」太平山、粉鳥林，及「人文派」傳統藝術中心的感想，想去宜蘭的玩耍的朋友們，快點開「八年級生」吧！

抹茶山

●全長來回共11公里，建議早點出發，且下午山頂也容易起霧。

●最好穿防水、防滑的登山鞋或運動鞋，後段木棧步道較濕滑。

●最好隨身帶水和充飢小零食。

●前面都算是「蠻親民」的平緩步道，只是有點長，但過了通天橋，才是魔鬼挑戰的開始，不僅階梯窄又陡，加上沿途是溪流，所以像前面所述，比較溼滑。

▼去抹茶山要注意時間還有體力。

▲抹茶山,斑比山丘,張美阿嬤。（圖／哈妹、控ㄅ提供）

ET快訊
《全明星》選手罵髒話！　他遭點名「態度需加油」
快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級
低胸現身謝欣穎慶生趴！郭書瑤「撐爆V領衣」坐C位辣翻全場
比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／坦言「離社區感染很近」又有人確診？陳時中最新說明

台南醫院、舞廳、廟會恢復實聯制　大賣場和傳統市不得試吃

快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級

快訊／東北部海域13:07規模6.4地震　半個台灣有感最大震度2級

快訊／13：07地牛翻身！　初判雙北、宜蘭震度3級以上

網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

修車業者注意！　消保處：估價不能收費、不得擅自更換零配件

你上榜了嗎？最適合當好朋友的3個星座　金牛願為朋友付出一切

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／坦言「離社區感染很近」又有人確診？陳時中最新說明

台南醫院、舞廳、廟會恢復實聯制　大賣場和傳統市不得試吃

快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級

快訊／東北部海域13:07規模6.4地震　半個台灣有感最大震度2級

快訊／13：07地牛翻身！　初判雙北、宜蘭震度3級以上

網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

修車業者注意！　消保處：估價不能收費、不得擅自更換零配件

你上榜了嗎？最適合當好朋友的3個星座　金牛願為朋友付出一切

屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！修不了整片換新「要價77萬元」

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

闖禍員警記過調職　柯文哲：跟酒店關係太好半夜不睡覺

南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服+名牌

傅姓巡佐協助刪除監視畫面！北檢早已傳訊　今才收到警方函送

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／台股爆量下殺344點！　【股市維大利】14:00即時解盤

詹皇右腳踝又不適！湖人7戰6敗　談團隊掙扎狀態：健康第1

台股收假大跌344點!電子股重挫　拖累指數跌344點收17222點

生活熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

房務女兒詳細足跡「確診前曾遊花東」　陳時中證實！

諾富特疫調就差案1120　醫認社區感染

確診者曾去永和！永平國小「週六校慶緊急取消」

比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

染疫女兒通勤到先嗇宮！廟方說話了

桃園大規模停電　逾6萬戶受影響

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

更多熱門

相關新聞

小資男年辦3張卡！曝2021「3張卡」無腦刷

小資男年辦3張卡！曝2021「3張卡」無腦刷

Podcast節目「八年級生」19日推出全新一集，兩位主持人其實已經出社會好幾年，但都沒有好好理財的習慣，甚至是交給爸媽處理。不過，身邊剛好有小資男同事對這一塊相當感興趣，尤其是辦信用卡賺回饋，他就開勸兩人還是要對理財上點心，除了灌輸理財的觀念，也曝光2021年上半年無腦一族可以辦的3張神卡，希望兩人有所成長。

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

女登山客抹茶山失聯3天　氣溫驟降警消加強搜尋

女登山客抹茶山失聯3天　氣溫驟降警消加強搜尋

「主管佔位聊天」她出社會才懂：就是得忍

「主管佔位聊天」她出社會才懂：就是得忍

全球首座計程車博物館！宜蘭雨天夯點

全球首座計程車博物館！宜蘭雨天夯點

關鍵字：

宜蘭景點抹茶山張美阿嬤農場斑比山丘宜蘭景點推薦八年級生

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

新冠病毒「超級免疫者」出現了

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面