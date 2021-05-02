華航諾富特案24人確診「3重症」　張上淳曝最新病況

記者嚴云岑／台北報導

華航機師案燒進諾富特飯店，目前累積24人確診，其中3人重症。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，重症機師案1079、1122雖然是嚴重肺炎，但沒有插管，目前還算穩定；案1120諾富特房務主管雖然仍在插管中，但病況有稍微進步一些，情況還算穩定。

華航諾富特案超越部桃群聚事件，成為疫情爆發以來最大規模的染疫事件，指揮中觀陳時中表示，社區警戒至少要觀察到5月中，雖然不敢斷言社區風險，但家庭接觸者風險很高，週一就會開放第三類對象同住家人接種公費疫苗，呼籲符合資格者盡快接種，平常口罩也要戴好。

為加快疫苗接種速度，指揮中心自5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象之同住者公費接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象之所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者亦納入本階段公費開放對象。指揮中心再次呼籲，符合公費條件者應儘早接種，提前獲得保護力。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，染疫個案病毒基因定序跟昨天一樣，還是完成8案，都是英國變異株，6序列相同，1101、1102都是英國變異株，但序列彼此有些為差異，與群聚案病毒序列也不一樣，看起來像是個別事件，後續疫調序列出來會再另外比對。

案1120是房務部人員，負責區域涵蓋確診機師會去的房間，工作其中之一就是要到房間做檢查，房務人員會把餐盤放到房間外面，但不會有開門直接面對面情形。

指揮中心在1079、1091、1092序列出來後，都有個別詢問機師，是否與房務人員有直接面對面接觸，但對方都表示沒有，可能是在辦入住或check out在走道不期而遇。由於案1120目前插管，無法直接詢問，疫調還缺這一塊，因為案件本身序列一致，可能還存在有相關接觸情形。